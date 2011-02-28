  1. استانها
  2. گلستان
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۹

مرغداران گلستان رغبتی به بیمه طیور ندارند

مرغداران گلستان رغبتی به بیمه طیور ندارند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون پیشگیری از جرم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان گفت: متاسفانه اکثر مرغداران به دلیل این که نمی خواهند هزینه بیشتری بابت بیمه بپردازند از بیمه طیور خودداری می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین شعبانی ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان دامپزشکی استان در گرگان برگزار شد گفت: این امر سبب می شود زمان شیوع بیماری ها ، بر اثر تلفات متحمل خسارت شوند.
 
وی خواستار جلوگیری از توزیع جوجه های یک روزه فاقد بیمه، بین مرغداران گلستانی شد.
 
شعبانی افزود: برای حل این مشکل باید تولید کنندگان جوجه های یکروزه را مکلف به بیمه کردن تمام جوجه ها قبل از توزیع کرد.
 
وی گفت: همزمان با این اقدام باید از ورود جوجه های بدون بیمه نیز به استان جلوگیری کرد.
 
شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: باید با استفاده از ضمانت های اجرایی حمایتی مانند پرداخت یارانه سوخت و راهکارهای دیگر، مرغداران را به تحویل مرغ زنده به کشتارگاه ها متقاعد کرد.
کد مطلب 1263453

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها