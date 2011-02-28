مرغداران گلستان رغبتی به بیمه طیور ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حسین شعبانی ظهر دوشنبه در نشست با مسئولان دامپزشکی استان در گرگان برگزار شد گفت: این امر سبب می شود زمان شیوع بیماری ها ، بر اثر تلفات متحمل خسارت شوند.

وی خواستار جلوگیری از توزیع جوجه های یک روزه فاقد بیمه، بین مرغداران گلستانی شد.

شعبانی افزود: برای حل این مشکل باید تولید کنندگان جوجه های یکروزه را مکلف به بیمه کردن تمام جوجه ها قبل از توزیع کرد.

وی گفت: همزمان با این اقدام باید از ورود جوجه های بدون بیمه نیز به استان جلوگیری کرد.

شعبانی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: باید با استفاده از ضمانت های اجرایی حمایتی مانند پرداخت یارانه سوخت و راهکارهای دیگر، مرغداران را به تحویل مرغ زنده به کشتارگاه ها متقاعد کرد.