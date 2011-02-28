صادقی در این باره به خبرنگار مهر گفت: بر اساس اثری از ژان پل سارتر نمایشنامه "خاطرهای نداشتم ..." را نوشتهام و در حال تمرین آن با دانشجویان دانشگاه سوره هستم تا در چهاردهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران آن را به صحنه ببریم. این نمایش دارای 26 بازیگر است.
این مدرس تئاتر درباره تعداد بالای بازیگران نمایش تأکید کرد: به عمد نمایشی را انتخاب کردم که تعداد بازیگر بیشتری داشته باشد. چون همزمان با تمرین نمایش جنبه آموزشی را هم مدنظر دارم و بازیگران همزمان با بازیگری، کارگردانی و طراحی صحنه را نیز یاد میگیرند.
صادقی درباره زمان و مکان اجرای عمومی این اثر افزود: قرار است نمایش "خاطرهای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود" را بلافاصله بعد از جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران در تالار مولوی به صحنه ببریم.
چهاردهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران اردیبهشتماه سال 90 برگزار میشود. صادقی نمایش "نبرد و مدهآ" را نیمه اول سال جاری به همراه دانشجویان تئاتری در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد.
با دانشجویان تئاتر/
صادقی "خاطرهای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود" را به صحنه میبرد
قطبالدین صادقی نمایش "خاطرهای نداشتم حتی اگر هزار سالم بود" را با حضور دانشجویان تئاتری در چهاردهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران به صحنه میبرد.
صادقی در این باره به خبرنگار مهر گفت: بر اساس اثری از ژان پل سارتر نمایشنامه "خاطرهای نداشتم ..." را نوشتهام و در حال تمرین آن با دانشجویان دانشگاه سوره هستم تا در چهاردهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران آن را به صحنه ببریم. این نمایش دارای 26 بازیگر است.
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