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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

در کهگیلویه و بویراحمد؛

بیشترین میزان بارش در "سی سخت" صورت گرفت

بیشترین میزان بارش در "سی سخت" صورت گرفت

یاسوج - خبرگزاری مهر: کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در بارندگی دو روز اخیر استان بیشترین میزان بارندگی در "سی سخت" گزارش شده است.

جهانبخش احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: طبق آخرین آمار بارش در استان طی بارندگی اخیر در یاسوج 19میلیمتر، گچساران دو، دهدشت 9، سی سخت22، لیکک شش و امامزاده جعفر پنج میلیمتر باران باریده است.

وی بیان کرد: این سیستم به تدریج در حال خارج شدن از از جو استان است و با توجه به رطوبت بالا در منطقه، در برخی نقاط به خصوص در ارتفاعات استان احتمال بارشهای جزئی و پراکنده وجود دارد.

کارشناس هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: موج جدید بارندگی که به نسبت سیستم بسیار ضعیفی است از دوشنبه شب تا روز سه شنبه بر جو استان مستقر و موجب بارشهای پراکنده در برخی نقاط استان به خصوص نقاط سردسیر می شود.

وی یادآور شد: در روزهای آغازین هفته آینده بازهم شاهد بارش نزولات جوی در مناطق مختلف استان خواهیم بود.

کد مطلب 1263456

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