دورکاری و استقرار سازمان الکترونیک اولویت کاری بنیاد شهید است

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین محسن انصاری که به منظور دوره دوم نظارت ستادی و پیگیری مصوبات بنیاد شهید و امور ایثارگران به قزوین سفر کرده است پیش از ظهر دوشنبه در جمع کارکنان سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگرن استان قزوین اظهار داشت: دورکاری و مراجعه معکوس، حلال مشکلات بسیاری خواهد بود و تدابیری اندیشه شده است که با ایجاد زیرساخت و بسترهای مناسب، پذیرای جامعه ایثارگری و رفع مشکلات آنان باشیم.

وی افزود: در راستای تدابیر دولت، موضوع دورکاری در مشاغل پژوهشی و مددکاری که نیاز به مراجعه ندارد از طریق شبکه های مجازی در سال 1390 در بنیاد شهید و امور ایثارگران توسعه خواهد یافت که اجرای این طرح مزایای زیادی از جمله تسریع در فعالیت ها خواهد داشت.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثاراگرن با بیان اینکه مراجعه معکوس از دیگر اولویتهای کاری بنیاد شهید است، تصریح کرد: مراجعه معکوس از طریق مراجعه خادم به مخدوم صورت می گیرد و خادمین بنیاد شهید با مراجعه به بازماندگان شهدا و ایثارگران در جهت بررسی و رفع مشکلات آنان اقدام خواهند کرد.

انصاری با اشاره به اینکه باید در فعالیتهای اجرایی به فکر آینده باشیم، اظهار داشت: هدف از ساماندهی گلزار شهدا، بازسازی و زیباسازسی آنها نیست بلکه شهید متعلق به تاریخ گذشته و نسل آینده است و همانطور که امام راحل فرمودند شهدا امامزادگان عشق هستند، بنابراین باید این امامزاده ها را برای آیندگان حفظ کنیم.

این مسئول افزود: فرهنگ ایثار و شهادت، سرمایه کشور است و باید همیشه یاد و خاطره شهدا زنده نگه داشته و همواره بوی این فرهنگ در جامعه به مشام برسد.

وی همچنین با اشاره به سالگرد تشکیل بنیاد شهید به فرمان امام راحل گفت: دفاع از آرمانهای شهدا باید به کسانی واگذار شود که هم جنس شهید باشند و امام خمینی (ره) این وظیفه را به نهاد انقلابی واگذار کردند که با گذشت 31 سال از تشکیل آن توانسته در حفظ شان خانواده شهدا بدرستی گام بردارد.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران و هیئت همراه سپس با حضور در گلزار شهدای قزوین با قرائت فاتحه و نثار شاخه های گل، به مقام والای آنان ادای احترام کردند.

همچنین بازدید از موزه شهدا، دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین و شرکت در جلسات مرتبط از برنامه های سفر یکروزه سردار انصاری به استان قزوین بود.