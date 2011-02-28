56 فیلم منتخب جشنواره "نماز و نیایش" در اردبیل اکران شد

وحدت سلیمانزاده روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: همزمان با چهارمین جشنواره "نماز و نیایش" در 30 استان کشور که از سوم تا ششم اسفندماه برگزار شد، بیش از 56 فیلم منتخب از این جشنواره برای مخاطبان و علاقمندان اردبیلی به نمایش درآمد.

وی با بیان اینکه این فیلمها در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در سالن سینما هفت حوزه هنری اردبیل اکران شد، تصریح کرد: وضو، صلات ظهر، مهر خوبان، روزهای سپید، یک آسمان فرشته، امید، کبوتری پشت پنجره، کلید بهشت، وسوسه، خیمه‌ها و... از جمله فیلم‌های به نمایش درآمده بود.

رئیس حوزه هنری استان با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان و فیلم‌سازان اردبیلی از برگزاری چهارمین جشنواره ملی نماز و نیایش اضافه کرد: پیش بینی می‌شود که هنرمندان اردبیلی در برنامه‌ این جشنواره طی سال آینده، حضور پرشورتری داشته باشند.

اردبیل میزبان عکسهای جشنواره "گران تر از طلا"

وی همچنین از میزبانی این استان از عکسهای دومین جشنواره سراسری "گران تر از طلا" خبر داد و خاطر نشان کرد: این جشنواره هم اکنون در نگارخانه نقش خیال حوزه هنری اردبیل برپا است.

سلیمانزاده با بیان اینکه این جشنواره از هفتم اسفندماه جاری در اردبیل آغاز شده است، ابراز داشت: نمایشگاه عکس "گران تر از طلا" تا 17 اسفندماه ادامه دارد و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 9 صبح تا 5 عصر از این نمایشگاه واقع در اردبیل، میدان سرچشمه، کوی رحمانیه نگارخانه نقش خیال حوزه هنری بازدید کنند.

وی در پایان با اشاره به موضوع این جشنواره و نمایشگاه افزود: این جشنواره با نگاه خلاق و جستجوگرانه به موضوع زمان، اثاری نظیر زمان همه چیز را کهنه می‌کند مگر خون شهید، زمان و انتظار ظهور، زمان و معنویت، زمان عنصر گمشده انسان امروز، زمان، همت و کار مضاعف و تجلی آن در صنعت و کشاورزی، زمان سرمایه انسان، زمان یک پلک برهم زدن و... را به نمایش گذاشته است.