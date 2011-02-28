به گزارش خبرنگار مهر،هفتاد و چهارمین شماره ماهنامه "کتاب همشهری" برای اسفند 89 و فروردین 90 به تازگی منتشر شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.
این مجله در شماره جدید خود گفتگوی مشروحی با رضا داوری اردکانی درباره علوم انسانی و برنامهریزی توسعه را منتشر کردهاست. به علاوه گفتگوهای دیگری با مفتون امینی، جلالالدین کزازی و کریم زمانی در این شماره " کتاب همشهری" به چاپ رسیده است.
این شماره از چند فصل موضوعی شعر، داستان، پرونده ویژه، اندیشه، هنر، دین و عرفان، ادب پایداری، تاریخ، متون کهن و فصل کودک و نوجوان تشکیل شده است. گفتگو با سید علی میرافضلی، نگاهی به مجموعه شعر "پس از عبور درناها" و قسمتی از کتابهای شعر در دست انتشار بخشهای تشکیلدهنده فصل شعر این شماره هستند.
درباره کتاب "آقای پروست"، درباره "راهی به سوی بهشت"، گفتگو با محمدکاظم مزینانی و پرونده ای در آداب نوشتن قسمتهای مهم فصل داستان این مجله هستند. پروند ویژه " کتاب همشهری" نیز درباره تفسیر کشاف بوده که در این زمینه مطالبی از مسعود انصاری، بهاءالدین خرمشاهی، سید علی موسوی گرمارودی و کامران فانی منتشر شده است.
گفتگو با فریبرز مجیدی در ابتدای فصل اندیشه قرار داشته و نکاتی درباره فلسفه اسلامی و کتاب "هستی شناسی معرفت"، درباره میشل فوکو، ایدئولوژی علیه نقد ایدئولوژی و... مطالب تشکیل دهنده این فصل هستند. بررسی کتاب "از کوچه سام"، نگاهی به زندگی و دیدگاههای آناندا کومارا نیز بخشی از مطالب فصل هنر این نشریه هستند.
در فصلهای دیگر هفتاد و چهارمین شماره ماهنامه "کتاب همشهری" مطالب و گفتگوهای مشروح با صاحبنظران عرصه علم، فرهنگ، ادب و هنر درج شده است.
ویژهنامه بهار " کتاب همشهر"ی با 228 صفحه و قیمت 2000 تومان در روزنامهفروشیهای کشور قابل خریداری است.
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