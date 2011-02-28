عمده پرونده های وارده به محاکم گلستان ناشی از سهل انگاری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان ظهر دوشنبه در حاشیه دیدارهای مردمی بر افزایش آگاهی های حقوقی مردم برای جلوگیری از تضییع حقوق آنان تاکید کرد.

وی گفت: دستگاه قضایی تمام تلاش خود را برای کمک به حل مشکلات مردم و دفاع از حقوق آنان به کار می گیرد.

وی افزود: این نهاد قضایی با متخلفان و کسانی که به هر نحوی بخواهند قانون را نادیده بگیرند به صورت جدی برخورد می کند و در این زمینه هیچ گونه مسامحه و تعللی پذیرفته نیست.

وی بار دیگر با تاکید بر تلاش دادگستری برای احقاق حق افراد، از مردم نیز خواست، با افزایش آگاهی های خود از مبانی حقوقی و رعایت آن در این راه به دستگاه قضایی کمک کنند.

رئیس شورای حل اختلاف گلستان نیز از روسای حوزه های قضایی استان خواست تا در ارجاع پرونده ها به این شعب دقت بیشتری شود.



احمد جعفری افزود: به منظور جلوگیری از سرگردانی مردم در شعب شورای حل اختلاف از روسای حوزه های قضایی استان خواسته شده است در ارجاع پرونده ها به شعب شورا دقت بیشتری صورت گیرد تا از ورود پرونده هایی که در صلاحیت شورا نیست به شعب جلوگیری شود.

معاون قضایی و رئیس شورای حل اختلاف گلستان از برگزاری کارگاه های آموزشی کاربردی در قالب بازرسی از شعب این شورا در سراسر استان خبر داد.



جعفری افزود: در این طرح یک تیم بازرسی، متشکل از کارشناسان حقوقی و اداری به منظور بررسی و نظارت بر چگونگی رعایت قوانین،دستورالعمل ها و بخشنامه های شورا به همه حوزه های قضایی 18 گانه استان سرکشی می کنند.



وی خاطرنشان کرد: در این سرکشی ها، پرونده ها بررسی و اشکالات موجود، به اعضا آموزش داده می شود.



بیش از 300 شعبه حل اختلاف در گلستان دایر است.