به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (ع) ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ مصوب 1383ـ آیین‌نامه اجرایی بندهای و، ح و ن ماده یاد شده را تصویب کرد.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی بندهای و، ح و ن ماده (52) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش مجاز است به منظور افزایش انگیزه شغلی معلمان، در چارچوب قوانین نسبت به تقویت جایگاه علمی، اجتماعی و فرهنگی و ارتقا و اعتلای منزلت معلمان اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، وزارت آموزش و پرورش به منظور ایجاد و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه‌بندی معلمان باید نسبت به برگزاری آزمون‌های علمی و فرهنگی با توجه به اهداف آموزشی و پرورشی و نظارت بر روند آموزش کیفی معلمان اقدام کند.

دولت وزارت آموزش و پرورش را موظف کرده است به منظور رفع نیازهای آموزشی و پرورشی معلمان و آموزشهای تخصصی و نوین و استفاده از استادان مجرب، نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و حرفه‌ای و ارائه گواهی شرکت در این دوره‌ها، برگزاری همایشهای پژوهشی و آموزشی و ارائه گواهی شرکت در این همایشها، برگزاری دوره‌های بازدید علمی و فرهنگی و رعایت اولویت در آموزش فناوری اطلاعات برای معلمان اقدام کند.

همچنینی این وزارتخانه موظف شده است به منظور تامین، جذب و نگه داشت نیروی انسانی مورد نیاز مناطق کمتر توسعه یافته کشور در چارچوب قوانین و مقررات از جمله در سقف قوانین بودجه سالانه، دوره‌های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت در بدو خدمت، آموزش روشهای نوین و ایجاد امکانات لازم برای ارتقای سطح آموزشی معلمان در مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری، همایشهای علمی ـ آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته را برگزار و نسبت به در اختیار قراردادن امکانات لازم برای بازدید نیروها از مدارس موفق کشور و ارائه تقدیرنامه و تشویقهای مادی و برگزاری سفرهای مطالعاتی و علمی داخلی و خارجی اقدام کند.

بر اساس ماده (52) قانون برنامه توسعه چهارم، دولت‌ موظف‌ است‌ به ‎منظور تضمین‌ دسترسی‌ به‌ فرصت‌های‌ برابر آموزشی‌ به‌ ویژه ‌در مناطق‌ کمتر توسعه‌ یافته‌، گسترش‌ دانش‌، مهارت‌ و ارتقاء بهره‌وری‌ سرمایه‌های‌ انسانی ‌به ‌ویژه‌ برای‌ دختران‌ و توسعه‌ کمی‌ و کیفی‌ آموزش‌ عمومی‌ اقدام کند.

بر این اساس، بندهای و، ح و ن این ماده شامل افزایش‌ انگیزه‌ شغلی‌ معلمان‌ با تأمین‌ جایگاه‌ و منزلت‌ حرفه‌ای‌ مناسب‌ و اصلاح‌ نظام‌ پرداخت‌ متناسب‌ با میزان‌ بهره‌وری‌ و کیفیت‌ خدمات‌ آنها، تدوین‌ و اجرای‌ نظام‌ سنجش‌ صلاحیت‌ علمی‌ و رتبه‌بندی‌ معلمان‌ و ارتقا سطح‌ آموزشی‌ آنان‌ و وضع‌ و اجرای‌ مقررات‌ لازم‌ برای‌ تأمین‌، جذب‌ و نگهداشت‌ نیروی‌ انسانی ‌مورد نیاز مناطق‌ کمتر توسعه ‌یافته‌ کشور از قبیل‌ صدور مجوزهای‌ استخدامی‌، در قالب ‌جدول‌ شماره‌ (9) این‌ قانون‌ خرید خدمات‌ آموزشی‌ و اقدامهای‌ رفاهی‌ است.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.