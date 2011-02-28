نباید یک لحظه هم از الریاضی عقب بیفتیم/ "وابا" بی عدالتی کرد

مهران شاهین طبع در گفتگو با خبرنگار ضمن بیان اینکه الریاضی لبنان از تیم‌های کارکشته و باتجربه آسیا به شمار می‎رود، اظهارداشت: حریف‎مان با تجربه بالایی که دارد، حساب شده کار می‎کند و به راحتی اجازه گرفتن امتیاز به تیم مقابل نمی‎دهد. رویارویی با چنین تیمی راحت و قابل پیش‎بینی نیست.

وی به موارد لازم برای اجرا در جریان دیدار مقابل الریاضی لبنان اشاره کرد و یادآور شد: نباید هیچ وقت و فرصتی را از دست بدهیم. باید دفاع کنیم و از پرتاب‌های آزادی که نصیب‎مان می شود، به خوبی استفاده کنیم. ضمن اینکه نباید اجازه ضد حمله به تیم مقابل بدهیم و اگر این اتفاق افتاد آن را کنترل کنیم. ضمن اینکه خودمان باید از فرصت‎های ایجاد شده برای ضدحمله استفاده کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام تاکید کرد: باید از همان ابتدا سعی کنیم با کسب امتیاز میان دو تیم فاصله ایجاد کرده و جلوتر از حریف حرکت کنیم اما نباید اجازه دهیم عکس این قضیه اتفاق بیفتد، چون الریاضی تیمی نیست که اجازه کم شدن فاصله را به حریفش بدهد.

شاهین‎طبع ضمن اشاره به اینکه الریاضی از جمله تیم‎هایی است که مدیریت و کنترل قوی بر جریان دیدارهایش دارد، خاطرنشان کرد: که در این بازی نیز صمد نیکخواه بهرامی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم اما برای استفاده از سایر بازیکنان داخلی و خارجی مانعی نداریم.

وی با یادآوری اینکه "این حق مهرام بود که محل برگزاری دیدار نخست مقابل الریاضی را انتخاب می‏کرد" تصریح کرد: کنفدراسیون غرب آسیا (وابا) با بی عدالتی این امتیاز را به لبنانی‎ها داد و آنها هم حضور در تهران را برای بازی اول انتخاب کردند. در صورتیکه که اگر بی عدالتی نمی‎شد و حق انتخاب به ما داده می‎شد، بازی اول را در لبنان برگزار می‎کردیم نه تهران.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام اظهارداشت: درست که در صورت نیاز به بازی سوم امتیاز میزبانی با ماست اما باید تلاش کنیم تا نیازی به انجام دیدار سوم نباشد. باید طی دو بازی اول تکلیف خود را برای حضور در فینال مشخص کنیم.

مهران شاهین‎طبع در بخش پایانی گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با حضورداوران ترک خیال آسوده‎ای بابت قضاوت دیدارمقابل الریاضی دارد، گفت: مهمترین ویژگی داوران ترک این است که صبور هستند و خوش برخورد. آنها عادلانه قضاوت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های مهرام ایران و الریاضی لبنان ساعت 19:30 فردا در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود. این نخستین دیدار دو تیم در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیاست.