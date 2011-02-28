سال آینده سال تولید و اشتغال خواهد بود/ نظام بروکراسی را به هم می ریزم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در مراسم افتتاح فاز اول تا چهارم گروه تولیدی صنایع غذایی شیرین نوین با انتقاد از نظام دیوان سالاری و بروکراسی تحمیلی طی سالیان گذشته به کشور گفت: سال آینده را سال تولید و اشتغال گذاشته ایم و من خودم پای این ایستاده ام که بروکراسی دست و پا گیر را به هم بریزم زیرا همین بروکراسی باعث بالا رفتن هزینه ها در کشور شده است.

وی با تاکید بر اینکه بروکراسی در کشور باید اصلاح شود تصریح کرد: این امر شدنی است و البته دشمنان از بمب اتمی ایرانی نمی ترسند بلکه از خلاقیت و فرهنگ جذاب ایرانی است که هراس دارند.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه جایگاه ایران شایسته تر از آن است که امروز در اختیار داریم گفت: نام ایران همیشه با تمدن، عزت، تولید و عظمت همراه بوده و ملت ایران همیشه در مدیریت جهان جزء چند کشوری بوده است که نقش های اول را داشته است.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه امروز هم باید با عزم ملی به این نقطه شایسته برسیم افزود: این امر شدنی است و ما هم باید این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: تحقق این هدف با کار و تلاش و ساختن امکانپذیر است و اقتصاد ایران ظرفیت این را دارد که جزء چند اقتصاد اول جهان باشد.

رئیس جمهور گفت: خیلی تلاش کردند که ایران و ایرانی را از صفحه ذهن جهان پاک کنند اما تا به امروز نتوانسته اند.

احمدی نژاد در ادامه با بیان اعلام اینکه اگر بخواهیم تولید را بالا ببریم به چند عامل نیاز داریم گفت: استعداد و امکانات طبیعی، انسانهای توانمند و عالم در کشور موجود است در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

وی با اشاره به حمایت دولت از مخترعان گفت: با اعلام این موضوع به قدری تعداد مخترعان مراجعه کننده به ما زیاد شد که حتی نتوانستیم دستاوردهای آنها را در یک نمایشگاه به نمایش بگذاریم.

رئیس جمهور ادامه داد: مگر چند کشور با اختراع توانسته اند به فناوری هوا و فضا دست پیدا کنند؟ ما جزء چند کشور معدودی هستیم که فناوری هوا-فضا را از صفر تا صد در اختیار خود داریم.

احمدی نژاد عامل دیگر در تولید را تقویت منابع مالی عنوان کرد و گفت: الحمدالله ایران کشور ضعیفی نیست و هم اکنون تنها240 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات بانکی کشور است.

وی تولید ناخالص ملی کشور را 500 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: اگر گردش مالی در کشور را در نظر بگیریم به دو برابر این رقم بالغ می شود.

رئیس قوه مجریه همچنین با اشاره به بازار تولیدات گفت: یک بازار 75 میلیونی داخلی هم اکنون پیش روی تولید کنندگان است و علاوه بر آن می توانند تولیدات خود را به کشورهای منطقه و جهان صادر کنند.

احمدی نژاد با طرح این سئوال که چرا ما در زمینه صنایع غذایی نباید صادر کننده درجه یک باشیم، گفت: هم اکنون با هدفمندسازی یارانه ها حدود 2.5 میلیون تن گندم مازاد وجود دارد که می توان آن را تبدیل به مواد غذایی جهت صادرات کرد.

وی در ادامه با اعلام اینکه هم اکنون زیر ساخت های تولید در کشور مهیاست تصریح کرد: ولی هنوز تولید با ظرفیت کامل راه نیفتاده است.

رئیس جمهور به فناوری بیوتکنولوژی در کشور اشاره کرد و گفت: ما توانسته ایم در زمینه ساخت اندام بدن و دستاوردهای بی نظیری مثل ترمیم کبد دست پیدا کنیم حال چگونه نمی توانیم تولید کننده لوازم خانگی که به لحاظ پیچدگی پایین تر از بیوتکنولوژی است برسیم؟

احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه حوزه تمدنی ایران بسیار فراتر از مرزهای کشور ماست گفت: آنها یک روز با تفنگ آمدند و کشور ما را تصرف کردند ولی نتوانسته اند فرهنگ و تمدن ایرانی را تحت تسلط خود در بیاورند.

وی افزود: آنها با خلاقیت و ساختن و خدمت به خلق مشکل دارند .

وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر گفت: آنها که خودشان بنیانگذار دیکتاتوری در منطقه بوده و از آنها حمایت می کردند حالا پیش افتاده اند و طرفدار مردم و دموکراسی شده اند.

رئیس جمهور خطاب به کشورهای غربی گفت: شما خودتان پدر دیکتاتوری های این منطقه هستید و باید خودتان پاسخ دهید چرا این دیکتاتورها را به ملت های منطقه تحمیل کرده و از آنها حمایت کردید؟

احمدی نژاد در پایان تصریح کرد: ملت ایران در مقابل شما می ایستد و ایران را می سازد و به عنوان یک الگو به همه بشریت معرفی می کنند.