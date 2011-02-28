برنامه های سازمان اوقاف برای 35 میلیون مسافر نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی روز دوشنبه در نشست خبری در مورد 33 دوره مسابقات قرآن کریم گفت: یکی از وظایف اصلی و جدی سازمان اوقاف در بخش پرداختن به قرآن برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم در رشته های حفظ، قرائت، مفاهیم و ترتیل است که از مرحله شهرستانی آغاز و در مرحله استانی، کشوری و بین المللی ادامه می یابد، براین اساس مسابقات اذان، ابتهال و همخوانی قرآن کریم در حاشیه این مسابقات برگزار می شود.

وی با بیان اینکه بخش مسابقات شکوفه ها امسال به صورت جداگانه برگزار می شود گفت: مسابقات سراسری قرآن امسال ویژه بزرگسالان در بخش خواهران و برادران به صورت همزمان برگزار می شود بر این اساس با توجه به آسیب شناسی که در بخش مسابقات صورت گرفت، بخش مسابقات منطقه ای که باعث حذف برخی استانها در مسابقات کشوری می شد حذف شد.

معاون سازمان اوقاف کشور گفت: امسال سی و سومین دوره مسابقات قرآن کریم از 12 تا 16اسفند ماه جاری در استان یزد برگزار می شود که در بخش شهرستانی تعداد شرکت کنندگان بیش از 37 هزار نفر اعلام شده است.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان این مطلب که 6 هزار منتخب شهرستانی به مرحله استانی رسیده اند اظهار داشت: از این تعداد براساس رقابتهایی که در سطح استانها صورت گرفت، 349 نفر به صورت جمعی در دو بخش خواهران و برادران به مسابقات کشوری راه یافتند. 180نفر در بخش برادران و 169 نفر در بخش خواهران در مسابقات کشوری دراستان یزد رقابت خواهند کرد.

شرفخانی با بیان افزایش تعداد شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات گفت: در این دوره از مسابقات افزایش 13درصدی تعداد شرکت کنندگان و در برخی شهرستانها افزایش 200 درصدی نیز وجود داشته است، چرا که برخی شهرستانها برای نخستین بار در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

وی در مورد تعداد افراد شرکت کننده در چهار بخش این مسابقات گفت: در بخش برادران 55 نفر در قرائت، 55 نفر حفظ کل قرآن، 35 نفر حفظ 20 جزء قرآن و 35 نفر در بخش ترتیل شرکت کرده اند در بخش خواهران 52 نفر در رشته قرائت، 48 نفر حفظ کل قرآن، 36 نفر حفظ 20 جزء و 32 نفر در رشته ترتیل حضور دارند.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: امسال در رشته مفاهیم مسابقات به صورت مستقل برگزار خواهد شد؛ این در حالی است که مسابقات رشته مفاهیم در تاریخ 21 و 22بهمن ماه به شکل مکتوب در 420 نفر برگزار شد و در مسابقات کشوری این رشته برای اولین بار به صورت شفاهی بین 20شرکت کننده برگزار می شود.

شرفخانی درباره برگزاری برنامه جانبی این مسابقات اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه قرآن در محل مسابقات، برگزاری 100محفل انس با قرآن، برگزاری کلاس های آموزشی برای حفاظ و قاریان استان یزد، برگزاری کلاس های آموزشی ویژه شرکت کنندگان مسابقات، برگزاری جلسه هم اندیشی قاریان و حافظان برای نخستین بار، تشکیل کمیته فعالیتهای قرآنی مربوط به کودکان و نوجوانان و برگزاری مسابقات عمومی ویژه برای جوانان از جمله برنامه های جانبی سی و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خواهد بود.

وی درباره تعداد منتخبین این دوره از مسابقات تصریح کرد: در این دوره از مسابقات از هر رشته 5 نفر به عنوان برگزیده مسابقات کشوری انتخاب و نفرات اول رشته قرائت و حفظ کل قرآن به مرحله بین المللی راه خواهند یافت.

35میلیون مسافران نوروزی در بقاع متبرکه کشور

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه عید نوروز به عنوان یکی از اعیاد باستانی سبقه طولانی دارد گفت: تعطیلات عید نوروز ظرفیت خوبی است تا مردم بتوانند در جوار مشاهیر مشرفه و اماکن متبرکه حضور یابند. براین اساس یکی از برنامه های سازمان اوقاف به عنوان برنامه ویژه سال 90 آماده سازی بقاع متبرکه برای استفاده عموم است.

شرفخانی افزود: آماده سازی بقاع متبرکه برای تحویل سال نو، تسهیلات ویژه برای مسافران عید نوروزی در امامزادگان، ارائه برنامه ها برای ارتقاء سطح دینی مردم،برگزاری نماز جماعت در اماکن متبرکه، برپایی یکهزارنمایشگاه فرهنگی در سطح امامزاده ها و پاسخگویی به مسائل شرعی و شبهات توسط مبلغین از جمله برنامه های سازمان اوقاف ویژه ایام نوروز است.