۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۵۹

بیماریهای ایدز و هپاتیت بین جمعیت پرخطر کرمان کنترل شد

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس بهزیستی شهرستان کرمان گفت: با ایجاد دو مرکز کاهش آسیب و نگهداری معتادان پرخطر بیماری های واگیر ایدز و هپاتیت در کرمان کنترل شده است.

محسن مدیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: ایجاد دو مرکز کاهش آسیب در شهر کرمان با وجود جمعیت خطر ساز معتادین که در این دو مرکز نگهداری می شوند آمار بیماریهایی چون ایدز و هپاتیت کنترل کرده است.

وی تصریح کرد: آمار این بیماری ها بین جمعیت معتاد هنوز صفر نشده است اما با توجه به اینکه رویکرد بهزیستی استان پیشگیری است و نه درمان، با دادن سرنگ ویژه و دیگر اقدامات کنترلی شاهد عدم اشاعه بیمارها بین جمعیت معتادین هستیم.

وی افزود: این دو مرکزکاهش آسیب  که یکی برای مردان و دیگری برای زنان است مراکز نگهداری شبانه دارند و وسایلی دریافت می کنند که عوارض استفاده از سرنگ مشترک را از بین می برد.

این مسئول دریافت 66هزار سرنگ توسط مرکز نگهداری مردان و 60هزار سرنگ توسط مرکز نگهداری زنان معتاد را از جمله این اقدامات برای کنترل عوامل بیماری زا دانست و افزود: بیش از پنج هزار مرکز دولتی و 279مرکز سرپایی دولتی نوید مبادرت به ترک اعتیاد در جامعه کرمان را عهده دار است و در این مراکز بعضا به افراد فقیر و کم درآمد کمک هایی نیز جهت ترک مواد ارائه شده است.

وی 60درصد مراکز ترک را تحت پوشش بهزیستی و 40درصد باقیمانده را تحت حمایت دانشگاه علوم پزشکی استان دانست و گفت: برای ترک اعتیاد معمولا با درمان متادون هر فرد در ماه باید 60هزار تومان دریافت متادون داشته باشد و بهزیستی تنها 30هزار تومان می تواند کمک کند تا هزینه های ترک فشار زیادی بر خانواده یا فرد درگیر اعتیاد وارد نشود.

مدیری خاطر نشان کرد:در مرکز کاتی تی سابق و TC فعلی همیشه 40تا50فرد معتاد یا درگیر اعتیاد حضور دارند و از خدماتی چون مشاوره های روان شناسی و برنامه های منظم این مرکز استفاده می کنند تا ترک اعتیاد این افراد واقعی انجام شود و قابل بازگشت نباشد.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال به 336 نفر برای مراکز سرپایی یاری برگ دادیم و در حال ترک هستند ولی هیچ آمار دقیقی از ترک اعتیاد واقعی در اختیار نیست.

وی تعداد مراکز NNP شهرستان کرمان و بخش های تابعه را 14واحد عنوان کرد و گفت: یک مرکز سرپایی یک مرکز بستری و مرکز میان مدت اقامتی نیز در بحث ترک اعتیاد تحت حمایت بهزیستی در شهرستان کرمان وجود دارد که مجموعه 31میلیون تومان کمک توسط بهزیستی را دریافت کرده اند.
 

