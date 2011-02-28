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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۳۸

اولین کشتارگاه صنعتی بلدرچین و کبک کشور افتتاح شد

اولین کشتارگاه صنعتی بلدرچین و کبک کشور افتتاح شد

یزد - خبرگزاری مهر: نخستین کشتارگاه صنعتی بلدرچین و کبک کشور امروز در منطقه خضرآباد در شهرستان صدوق راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، فرماندار صدوق صبح دوشنبه در مراسم افتتاح این کشتارگاه اظهار داشت: سرمایه گذاری در بخش خضرآباد روند رو به رشدی داشته است.

سعید عبداللهی با اشاره به ساماندهی وضعیت دام و طیور در این بخش بیان داشت: اقدامات ارزنده ای در راستای شناسایی واحدهای مرغداری و دامداری و کددار کردن آنها توسط جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های مربوطه صورت گرفته است.

وی افزود: استان یزد اولین تولید کننده بلدرچین در کشور است که لازم است از این ظرفیت استفاده کامل را ببریم و با ایجاد کشتارگاه صنعتی نظارتها از شکل پراکنده به شکل منسجم درآید.

عبداللهی بیان داشت: بخش خضرآباد به عنوان قطب دامداری استان یزد نیازمند توجه جدی مسئولان بوده و انتظار می رود با سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش طیور، ظرفیت تولید محصولات این بخش افزایش یابد.

واحد کشتارگاه و بسته بندی بلدرچین و کبک به عنوان اولین واحد واحد کشتارگاه صنعتی در ایران با ظرفیت کشتار دو هزار  قطعه در ساعت با هزینه ای بالغ بر دو هزار و 500 میلیارد ریال در فاصله چهار کیلومتری شهر خضرآباد واقع شده است.

کد مطلب 1263476

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