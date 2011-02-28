پرسپولیس نخستین تمرینش را در جده برگزار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال پرسپولیس که پس از ساعت‌ها معطلی در فرودگاه شهر جده، در هتل ماریوت اقامت کردند پس از رفع خستگی و مشکلاتی که میزبان برای آنها بوجود آورده بود، صبح امروز (دوشنبه) نخستین تمرین خود را انجام دادند

البته طبق برنامه‌‍ریزی صورت گرفته، علی دایی صرف صبحانه را آزاد اعلام کرد و به بازیکنان گفت برای حضور در تمرین امروز از کفش های بدون استوک استفاده کنند.

بازیکنان ساعت 11 صبح امروز در لابی هتل آماده عزیمت به سمت محل تمرین شدند و از ساعت 11:15 به وقت محلی تمرین خود را در زمین تمرینی الاتحاد برگزار کردند. این تمرین شامل دویدن به مدت 20 دقیقه بود. جلسه بعدی تمرین پرسپولیس در شهر جده عربستان ساعت 20:30 امشب به وقت محلی در همین محل برگزار می‌شود.

حبیب کاشانی سرپرست باشگاه، علی دایی سرمربی و محمود خوردبین سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس پس از حضور در محل تمرین، به جایگاه ورزشگاه رفتند و از آنجا شرایط محل تمرین و بازیکنان را زیر نظر گرفتند.