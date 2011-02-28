300 واحد مسکن از محل حساب 100 امام (ره) در کردستان احداث می شود

محمدرضا رضا فرح در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج افزود: در صورت تامین زمین و تسهیلات به موقع استانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان آمادگی کامل برای آغاز احداث این واحد ها را دارد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 255 واحد مسکن محرومین از محل اعتبارات و تسهیلات حساب 100 امام خمینی (ره) احداث شده است، بیان داشت: از تعداد واحدهای احداثی تاکنون 140 واحد به محرومین استان واگذار شده و 115 واحد دیگر نیز در گرامیداشت دهه حساب 100 امام(ره)، در فروردین ماه سال 90 واگذار خواهد شد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان اظهار داشت: از تعداد واحدهای احداثی 28 واحد در سنندج، 56 واحد کامیاران، 22 واحد قروه، 22 واحد بیجار، 21 واحد سروآباد، 22 واحد مریوان، 33 واحد سقز، 30 واحد بانه و 21 واحد در دیواندره ساخته شده است

رضافرح با اشاره به اینکه مردم کردستان تاکنون 491 میلیون تومان کمک نقدی و غیر نقدی به حساب 100 امام (ره)، واریز کرده اند، خاطرنشان کرد: از این میزان کمک مردمی 200 میلیون ریال آن اهدای زمین به مساحت 28 هزار و 674 متر مربع و 17 میلیون تومان آن مصالح ساختمانی و 212 میلیون تومان آن کمک های نقدی بوده است.

وی به احیاء حساب 100 امام(ره)، از سال 83 اشاره کرد و یادآور شد: در راستای احیاء حساب 100 امام(ره) و کمک به محرومین استان کردستان پرسنل اداری این بنیاد ماهیانه درصدی از حقوق خود را به این حساب واریز می کنند که از این محل تاکنون 62 میلیون تومان کمک نقدی به حساب 100 امام(ره)، واریز شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان گفت: میزان مشارکت و همکاری مردم استان در راستای کمک به حساب 100 حضرت امام (ره) مناسب است ولی باید برای معرفی هر چه بهتر این امکان به مردم برای کمک به اقشار محروم جامعه تلاش بیشتری صورت گیرد.