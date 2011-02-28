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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

"دزدان خیابان جردن" با شفیعی‌جم کلید خورد

"دزدان خیابان جردن" با شفیعی‌جم کلید خورد

فیلمبرداری فیلم سینمایی "دزدان خیابان جردن" به کارگردانی وحید اسلامی در تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "دزدان خیابان جردن" به کارگردانی وحید اسلامی و تهیه‌کنندگی داریوش بابائیان یکشنبه هشتم اسفندماه در تهران آغاز شد. گروه فیلمبرداری در بلوار پاک‌نژاد مشغول کار هستند.

رضا شفیعی‌جم، فتحعلی اویسی، ارژنگ امیرفضلی، حدیث فولادوند، نسیم فطرت، سیدرضا حسینی و با معرفی محمدرضا اسماعیلی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

"دزدان خیابان جردن" برداشت آزادی از فیلم کمدی "دردسر در بهشت" ساخته ارنست لوبیچ است و داستان دو دزده خرده پا را به تصویر می‌کشد که سعی می‌کنند دست به کار بزرگی بزنند.

دیگر عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمد مجیدی، مدیر صدابرداری: علی عدالت‌دوست، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، طراح گریم: حسین یزدی، دستیاران کارگردان: هادی رحیمی، علی سجادی و حمید ازوجی، مجری طرح موسسه شکوفا فیلم.

کد مطلب 1263480

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