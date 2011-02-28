به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی "دزدان خیابان جردن" به کارگردانی وحید اسلامی و تهیه‌کنندگی داریوش بابائیان یکشنبه هشتم اسفندماه در تهران آغاز شد. گروه فیلمبرداری در بلوار پاک‌نژاد مشغول کار هستند.

رضا شفیعی‌جم، فتحعلی اویسی، ارژنگ امیرفضلی، حدیث فولادوند، نسیم فطرت، سیدرضا حسینی و با معرفی محمدرضا اسماعیلی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

"دزدان خیابان جردن" برداشت آزادی از فیلم کمدی "دردسر در بهشت" ساخته ارنست لوبیچ است و داستان دو دزده خرده پا را به تصویر می‌کشد که سعی می‌کنند دست به کار بزرگی بزنند.

دیگر عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمد مجیدی، مدیر صدابرداری: علی عدالت‌دوست، طراح صحنه و لباس: آبتین برقی، طراح گریم: حسین یزدی، دستیاران کارگردان: هادی رحیمی، علی سجادی و حمید ازوجی، مجری طرح موسسه شکوفا فیلم.