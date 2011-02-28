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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

کاهش کشفیات مواد مخدر به سم پاشی در افغانستان مربوط می شود

کاهش کشفیات مواد مخدر به سم پاشی در افغانستان مربوط می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان گفت: کاهش 40 درصدی کشفیات مواد مخدر در کرمان به سم پاشی که ناتو در مزارع خشخاش افغانستان انجام داد ارتباط دارد.

سرهنگ ابراهیم شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: کاهش 40درصدی کشف مواد مخدر در استان کرمان دلیلی جز سم پاشی ها و کاهش تولید در افغانستان نداشته است.

وی تصریح کرد: البته از سوی دیگر کشف مواد مخدر صنعتی به شدت افزایش داشته است و دشمنان به دنبال تغییر ذائقه مصرف کنندگان از مواد سنتی به صنعتی و روان گردان هستند چرا که عمده مواد مخدر از طریق ایران حمل می شود.

وی یادآورشد: سال قبل 108تن کشفیات مواد مخدر داشتیم که امسال به 48 تن کاهش یافته است.

شاکری استان کرمان را از جهت فراوانی و دسترسی به مواد آلوده ترین استان کشور دانست و گفت: بعد از کرمان استانهای سیستان و بلوچستان، گرگان و اصفهان استانهای آلوده به وجود مواد مخدر بوده اند با این وجود کرمان رتبه سیزدهم مصرف در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی خاطر نشان کرد: هر ساله دو تا هشت تن مواد مخدر در استان امحا می شود و امسال نیز در روز 14اسفند نزدیک به هشت تن مواد مخدر را در جاده بین کرمان و زرند جنب کارخانه آسفالت سازی امحا می کنیم.
 

کد مطلب 1263483

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