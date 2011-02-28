کاهش کشفیات مواد مخدر به سم پاشی در افغانستان مربوط می شود

سرهنگ ابراهیم شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: کاهش 40درصدی کشف مواد مخدر در استان کرمان دلیلی جز سم پاشی ها و کاهش تولید در افغانستان نداشته است.

وی تصریح کرد: البته از سوی دیگر کشف مواد مخدر صنعتی به شدت افزایش داشته است و دشمنان به دنبال تغییر ذائقه مصرف کنندگان از مواد سنتی به صنعتی و روان گردان هستند چرا که عمده مواد مخدر از طریق ایران حمل می شود.

وی یادآورشد: سال قبل 108تن کشفیات مواد مخدر داشتیم که امسال به 48 تن کاهش یافته است.

شاکری استان کرمان را از جهت فراوانی و دسترسی به مواد آلوده ترین استان کشور دانست و گفت: بعد از کرمان استانهای سیستان و بلوچستان، گرگان و اصفهان استانهای آلوده به وجود مواد مخدر بوده اند با این وجود کرمان رتبه سیزدهم مصرف در کشور را به خود اختصاص داده است.

وی خاطر نشان کرد: هر ساله دو تا هشت تن مواد مخدر در استان امحا می شود و امسال نیز در روز 14اسفند نزدیک به هشت تن مواد مخدر را در جاده بین کرمان و زرند جنب کارخانه آسفالت سازی امحا می کنیم.

