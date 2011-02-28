اشتون و صالحی تا ساعتی دیگر گفتگو می کنند/ دیدار با رئیس صلیب سرخ

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، علی اکبر صالحی که برای شرکت در اجلاس حقوق بشر و خلع سلاح به سوئیس سفر کرده، قرار است تا ساعتی دیگر (11 به وقت محلی) با کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کند.

صالحی و اشتون در این دیدار آخرین تحولات منطقه ای و بین المللی، همکاری های ایران و اتحادیه اروپا، مذاکرات ایران و 1+5 و ... تبادل نظر خواهند کرد.

این دیدار پیش از شروع نشست شورای حقوق بشر انجام می شود.

صالحی علاوه بر دیدار با اشتون با برخی دیگر از مقامات و شخصیت ها دیدار خواهد داشت.

وی در این سفر سه روزه همچنین در اجلاس خلع سلاح نیز شرکت می کند.

وزیر امور خارجه ایران ساعتی قبل نیز با مدیرکل صلیب سرخ بین المللی دیدار کرد که مشروح آن متعاقبا ارسال می شود.