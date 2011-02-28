دولت نباید از برخورد با ناهنجاریها شانه خالی کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد تقی رهبر پیش از ظهر دوشنبه پس از دیدار محرمانه اعضای فراکسیون روحانیون مجلس با آیت الله مکارم شیرازی در گفتگو با خبرنگاران به محورهای مورد بحث در این دیدار اشاره کرد و یادآور شد: نمایندگان مجلس بحثهای زیادی در رابطه با مسائل مهم کشور، مسائل فرهنگی در جامعه، مکتب ایرانی، جشن نوروز که ذهن انسان را به یاد گذشته ها می اندازد، زندانی شدن بسیاری از افراد به خاطر مهریه که خلاف شرع است و سودهای بانکی در این دیدار مطرح کردند.

وی اضافه کرد: آیت الله مکارم شیرازی در این دیدار بر لزوم فعال بودن نمایندگان روحانی مجلس تاکید کرد و اظهار داشت که نمایندگان باید در موضع محکم باشند.

رهبر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گسترش ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی در جامعه اظهار داشت:ما از اول سال تا حالا بر روی مسائل فرهنگی و اجتماعی با دولت و مسئولان وزارت کشور دائما درگیر هستیم اما متاسفانه به خاطر نگاه غلطی که دولت در برخورد با مسائل فساد و ناهنجاریها دارد فساد روز به روز بیشتر می شود.

وی ادامه داد: از دیگر مسائلی که در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی مطرح شد پخش موسیقی اهانت به علما از طرف رئیس دفتر دولت بود که ما برای این موضوع و سایر موضوعات مهم کشور به رهنمودهای مراجع تقلید نیاز داریم.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه ما برای طرح این موضوعات خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودیم، خاطر نشان کرد: هدف از دیدار با مراجع تقلید مطرح کردن این موضوعات بود و نمایندگان مجلس نیز هر کدام اظهارات و پیشنهادات خودشان را مطرح کردند.

رهبر به بعضی از ناهنجاری های تهران اشاره کرد و گفت: در بسیاری از فروشگاهها خرچنگ و گوشت حرام می فروشند و نیز در مغازه های کوچه پس کوچه های تهران مشروبات الکلی می فروشند اما کسی بر این موضوعات نظارت ندارد.

وی خاطر نشان کرد: دولت 6 هزار نفر را برای اجرای هر چه بهتر طرح هدفمند کردن یارانه ها مشخص کرده است اما 6 نفر برای مقابله با فساد و فحشا در کشور وجود ندارند.