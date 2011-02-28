  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۳

بیست و نهمین دوره/

"جرم" و "آسمان محبوب" فیلم‌های برگزیده شیرازی‌ها شدند

"جرم" و "آسمان محبوب" فیلم‌های برگزیده شیرازی‌ها شدند

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان فارس از استقبال مخاطبین این شهر در جشنواره فجر از فیلم‌های "جرم" و "آسمان محبوب" خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کاظمی مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان فارس گفت: جشنواره فیلم فجر از 20 تا 30 بهمن‌ماه در شیراز برگزار شد و با اکران 20 فیلم جشنواره فیلم‌های "جرم" اثر مسعود کیمیایی و "آسمان محبوب" ساخته داریوش مهرجویی از پرمخاطب‌ترین فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در استان فارس بود.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از فیلم‌ها در استان فارس اکران نشد اما استقبال تماشاگران از فیلم‌های جشنواره بسیار خوب بود. خوشبختانه امسال جلسه‌های نقد و بررسی فیلم‌های جشنواره در تالار حافظ شیراز به صورت روزانه برگزار می‌شد و به لحاظ اکران فیلم‌ها و تشکیل جلسه‌های نقد یکی از بهترین دوره‌های جشنواره فیلم فجر در استان فارس را داشتیم.
کد مطلب 1263486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها