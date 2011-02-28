به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کاظمی مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان فارس گفت: جشنواره فیلم فجر از 20 تا 30 بهمنماه در شیراز برگزار شد و با اکران 20 فیلم جشنواره فیلمهای "جرم" اثر مسعود کیمیایی و "آسمان محبوب" ساخته داریوش مهرجویی از پرمخاطبترین فیلمهای جشنواره فیلم فجر در استان فارس بود.
وی افزود: متاسفانه بسیاری از فیلمها در استان فارس اکران نشد اما استقبال تماشاگران از فیلمهای جشنواره بسیار خوب بود. خوشبختانه امسال جلسههای نقد و بررسی فیلمهای جشنواره در تالار حافظ شیراز به صورت روزانه برگزار میشد و به لحاظ اکران فیلمها و تشکیل جلسههای نقد یکی از بهترین دورههای جشنواره فیلم فجر در استان فارس را داشتیم.
