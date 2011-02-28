دستورالعمل جبران افزایش بهای سوخت بزودی ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سعید حسین پور ظهر دوشنبه در جلسه کمیته حمل و نقل سوخت استان خراسان رضوی با بیان این مطلب اظهار داشت: آن دسته از پیمانکارانی که پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها شروع به فعالیت می کنند هزینه سوخت را مطابق قیمت روز محاسبه کرده و قیمت پیشنهادی خود را ارایه خواهند کرد.

وی افزود: در رابطه با پروژه های نیمه تمامی که از ابتدای سال قیمت تمام شده پروژه ها را بر اساس قیمت قدیم سوخت ارائه داده و تفاهم نامه امضا کرده اند دستور العمل جبران افزایش بها نرخ سوخت بزودی به آنان ابلاغ خواهد شد.

حسین پور گفت: دستگاه های اجرایی می توانند در قالب تبصره 80 قانون نظام پیمانکاری موضوع مابه التفاوت قیمت سوخت را به شورای فنی استان منعکس و پس از تصویب در این شورا و با هماهنگی ستاد سوخت استان مجوز لازم را برای پرداخت های صورت گرفته قطعی و هزینه را از مراجع ذی صلاح اخذ نمایند.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی درخصوص حل مشکل نقدینگی و جبران هزینه های سد بار این پروژه ها نیز تاکید کرد: تا سقف 10 درصد مبلغ قرار داد پس از تصویب شورای فنی استان برای حل این مشکل پرداخت می‌شود.