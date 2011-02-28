تیم هندبال پارسیان دو بازیکن صربستانی استخدام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال باشگاه پارسیان تهران به منظور تقویت دو پست توپ پخش کن و بغل چپ دو بازیکن خارجی را از کشور صربستان به استخدام خود در آورده است. این دو هندبالیست خارجی به نام های " داوود ناکوویچ" و " میلوش لانچارد" روز گذشته وارد تهران شده و دو جلسه نیز با تیم تمرین کرده اند.

مسئولین تیم پارسیان تهران در تلاشند تا مجوز بازی این دو ورزشکار را برای بازی مقابل تیم دانشگاه صنعتی ارومیه دریافت کنند. تیم پارسیان تهران و دانشگاه صنعتی ارومیه پایان هفته جاری درحالی به مصاف هم می روند که برد و باخت این دو تیم برای صعود و سقوط در جدول رده بندی تاثیر گذار است.