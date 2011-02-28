1.4میلیون لیتر سوخت سهمیه تکمیلی به خراسان رضوی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، سعید حسین پور صبح دوشنبه در حاشیه کمیته سوخت استان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: این سهمیه تکمیلی برای اسفندماه اعلام شده است که مطابق سهمیه بندی قبلی و براساس نیاز شهرستان ها و درصدهای اعلام شده بین فرمانداران تقسیم خواهد شد.

وی افزود: همچنین به منظور تامین سوخت خانوارهای که از نفت برای گرمایش استفاده می کنند در اسفند کالابرگی اعلام می شود که مقرر شد از طریق کمیته سوخت استان شماره کالابرگ تعیین و به واحدهای ذیربط ابلاغ شود.

معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: بر این اساس برای خانوارهای یک و دو نفره 200 لیتر، سه و چهار نفره 220 لیتر، پنج و شش نفره 240 لیتر و هفت نفر به بالا 260 لیتر سهمیه تعیین شده است.



حسین پور همچنین با اشاره به مصوبه کمیته سوخت استان در خصوص تامین سوخت صنایع تبدیلی کشاورزی توسط سازمان صنایع و معادن گفت: مقرر شد علاوه بر تامین سوخت این مراکز توسط صنایع و معادن نسبت به افزایش سهمیه صنایع از طریق وزارت صنایع و معادن برنامه ریزی شود.

