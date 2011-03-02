دسترسی به شیشه در کرمان از داروی سرماخوردگی آسانتر است

سرهنگ علی قاضی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: متاسفانه سن مصرف کنندگان شیشه بسیار پایین و از 19سال کمتر است به گونه ای که آماری از اعتیاد کودکان 7 - 8 ساله نیز داده شده است.

وی تصریح کرد: بعضا افرادی مسن مشاهده می شوند که بعد از سالها استفاده از مواد سنتی چون تریاک به مصرف شیشه روی آورده اند که علت آن را ارزانی قیمت شیشه نسبت به تریاک و دسترسی آسان آن عنوان می کنند.

وی افزود: درصد کشفیات پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان رشد زیادی داشته است به گونه ای که در بحث شیشه 1800 درصد رشد کشف داشتیم و در بحث کراک نیز 180درصد رشد مشاهده می شود.

این مسئول امنیتی اضافه کرد: در محموله مواد روان گردان هفته گذشته که در کامیون سبوس گندم جاسازی شده بود آمپولهایی ناشناس و شیری رنگ و همچنین مقادیری موادی چون اکستازی، مواد پیش ساز شیشه و... یافت شده است.

وی افزود: دسترسی به شیشه در حال حاضر مثل دسترسی به داروی سرماخوردگی است و دلایل زیادی برای استفاده افراد از این ماده وجود دارد.

وی 25 درصد کشفیات استان را متعلق به شهر کرمان دانست و گفت: این کشفیات از طریق پلیس راه سه راهی راین و پاسگاهای شهری کشف و ضبط شده است.

وی رقم کشفیات ده ماهه ابتدای سال در مرکز استان را 14تن دانست و گفت: سال قبل در همین مدت 15تن کشفیات داشتیم.

سرهنگ قاضی زاده گفت: طی دو ماه گذشته نیز با استفاده از ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر 36مورد بازرسی از منزل هایی که در گزارشات مردمی مبنی بر خرده فروشی مواد آمده اقدام شده که هشت مورد منجر به پلمپ منزل و نصب پارچه جهت اطلاع رسانی مردم شده است.

وی افزود: 87 مورد خرده فروش در دو ماه گذشته دستگیر شده و دو باند تهیه و توزیع شیشه نیز در همین دو ماه منهدم شده اند.

وی ادامه داد: در طرح رزمایش 90 که از ابتدای نوروز 90 اجرایی می شود مقابله و برخورد شدید با خرده فروشان مواد مخدر را در دستور کار داریم و با تلاش پلیس مبارزه با مواد مرکز استان شاهد اقدامات خوبی دراین راستا باشیم.