"شیطان" به کتابفروشیها آمد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "واقعیت هولناک" شامل کتابهای شیطان، فاجعه، مامور مخفی، ارواح، کوسه‌ها، شلیک و جنایت، شامل وقایع و حکایتهای مرموز، ترسناک و هراس‌انگیزی است که واقعی بودن و یا خیالی بودن آنها به عهده خواننده گذاشته شده است.

نویسنده در مقدمه کتاب نوشته است: همه، داستانهای خوب، هیجان‌انگیز و ترسناک را دوست دارند. اما آیا به راستی چنین چیزهای ترسناکی در دنیا وجود دارند؟ به بعضی داستانهای این کتاب نگاه کنید- داستانهایی که بعضی مردم در بعضی زمانها سوگند خورده‌اند که راست است. سپس به تعدادی از حقایق مربوط به آن داستانها توجه کنید و بعد سعی کنید تصمیم بگیرید؛ راست یا دروغ؟ جعل یا اشتباه؟

در "ترس ایرلندی" از کتاب "شیطان" می‌خوانیم: یکی از داستانهای ایرلندی درباره مردی است که موجودات جادویی زنش را به گروگان گرفته بودند. مرد فقط زمانی می‌توانست زنش را نجات دهد که وقتی او سوار بر اسب هالووین به سرعت عبور می‌کرد، یک پارچ شیر تازه روی او بپاشد و نجاتش دهد. اما متاسفانه دو قطره آب داخل شیر بود و طلسم اثر نکرد. زنش از روی اسب سقوط کرد. پریها دور او جمع شدند. زن ناپدید شد... اما رد زشتی از خون بر زمین باقی گذاشت. این انتقام پریها بود.

از دیگر حکایتهایی که در کتاب "شیطان" آمده می‌توان به دزد جسد، روح طویله سرخ، خواب مرگ، یک روح در بالابر، دهکده ناپدید شده و نفرین مومیایی اشاره کرد.

کتاب "شیطان" با شمارگان 2500 نسخه در 180صفحه و به قیمت 3500 تومان منتشر شده است.

