فراهم کردن زیرساختها در ادغام وزارتخانه ها ضروری است

محمد تقی رهبردر گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در خصوص طرح ادغام وزارتخانه ها اظهار داشت: این طرح هنوز از سوی دولت به مجلس ارائه نشده و لذا ادغام احتمالی وزارتخانه ها با یکدیگر در حد حدس و گمان است.
وی تاکید کرد: ادغام وزارتخانه ها با یکدیگر نیاز به کار کارشناسی دارد و باید تمامی جوانب کار به دقت بررسی شود چراکه در صورت بروز خطا عده زیادی متضرر می شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ادغام وزارتخانه ها باید با یکدیگر تناسب داشته باشد، افزود: به طور مثال ادغام وزارت کشاورزی و بازرگانی با یکدیگر همخوانی ندارد و وزارتخانه های کشاورزی و نیرو به یکدیگر نزدیکتر هستند.
وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه قانون توسعه برنامه پنج ساله پنجم 21 وزارتخانه باید به 17 وزارتخانه تقلیل پیدا کند اما در مورد چگونگی ادغام آن هر کسی اظهار نظر خود را دارد و هنوز طرحی ارائه نشده و برنامه مدونی برای آن در نظر گرفته نشده است.
رهبر با بیان اینکه توسعه وزارتخانه ها در واقع بزرگ کردن دولت است، تصریح کرد: من از ابتدا با طرح ادغام سازمان ملی جوانان و ورزش مخالف بودم اما به هر ترتیب این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید ولی من شخصا مخالفم.
وی تاکید کرد: برای ادغام وزارتخانه ها با یکدیگر باید زیرساختها و نقاط مشترک بین دو وزارتخانه فراهم شود تا در زمان ادغام تداخلی در امور پیش نیاید.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زیر ساختهای عمرانی و اجرایی وزارتخانه ها در زمان ادغام باید با یکدیگر تناسب داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه در ادغام وزارتخانه ها با یکدیگر تفهیم شرح وظایف کارکنان و مسئولان بسیار اهمیت دارد، اظهار داشت: برای ادغام وزارتخانه ها با یکدیگر چند معاونت در کنار آن شکل می گیرد و هر کس باید وظایف خود را به خوبی اجرا کند تا تداخل و موازی کاری صورت نگیرد.
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