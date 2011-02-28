فراهم کردن زیرساختها در ادغام وزارتخانه ها ضروری است

محمد تقی رهبردر گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان در خصوص طرح ادغام وزارتخانه ها اظهار داشت: این طرح هنوز از سوی دولت به مجلس ارائه نشده و لذا ادغام احتمالی وزارتخانه ها با یکدیگر در حد حدس و گمان است .

وی تاکید کرد: ادغام وزارتخانه ها با یکدیگر نیاز به کار کارشناسی دارد و باید تمامی جوانب کار به دقت بررسی شود چراکه در صورت بروز خطا عده زیادی متضرر می شوند .

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ادغام وزارتخانه ها باید با یکدیگر تناسب داشته باشد، افزود: به طور مثال ادغام وزارت کشاورزی و بازرگانی با یکدیگر همخوانی ندارد و وزارتخانه های کشاورزی و نیرو به یکدیگر نزدیکتر هستند .

وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه قانون توسعه برنامه پنج ساله پنجم 21 وزارتخانه باید به 17 وزارتخانه تقلیل پیدا کند اما در مورد چگونگی ادغام آن هر کسی اظهار نظر خود را دارد و هنوز طرحی ارائه نشده و برنامه مدونی برای آن در نظر گرفته نشده است .

رهبر با بیان اینکه توسعه وزارتخانه ها در واقع بزرگ کردن دولت است، تصریح کرد: من از ابتدا با طرح ادغام سازمان ملی جوانان و ورزش مخالف بودم اما به هر ترتیب این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید ولی من شخصا مخالفم .

وی تاکید کرد: برای ادغام وزارتخانه ها با یکدیگر باید زیرساختها و نقاط مشترک بین دو وزارتخانه فراهم شود تا در زمان ادغام تداخلی در امور پیش نیاید .

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زیر ساختهای عمرانی و اجرایی وزارتخانه ها در زمان ادغام باید با یکدیگر تناسب داشته باشند .