پایگاه نظامی آمریکا بر روابط ما با همسایگان تاثیر می گذارد

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، "مولوی قیام الدین کشاف" ضمن انتقاد از عملکرد نیروهای خارجی مستقر در افغانستان اظهار داشتند که ایجاد پایگاههای دائمی آمریکا در افغانستان بر روابط کابل با کشورهای همسایه صدمه خواهد زد.

پیشتر وزیر دفاع افغانستان از تاسیس پایگاه نظامی آمریکا در این کشور بطور دائمی اعلام حمایت کرده بود.

وی اضافه کرد که حضور نیروهای خارجی در افغانستان در بهبود اوضاع اقتصادی مردم سودمند نبوده است.

قیام الدین کشاف عقیده دارد که عملکردهای نیروهای خارجی در برابر افغان ها نسبت به حمله های هراس افکنان در برابر غیرنظامیان خشن تر است. شورای عالی صلح این عملکردها را که شامل حمله های شبانه و تخریب ساختن خانه های افغان ها می داند، به شدت محکوم کرد.



شورای عالی صلح همچنین افزایش در حمله های وحشتناک را که به گفته وی در پاکستان طرح ریزی و در افغانستان علیه مردم بی گناه علمی می شوند، تلاشی برای مختل ساختن روند صلح دولت افغانستان عنوان می کنند.