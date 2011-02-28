جزئیات نخستین گزارش بین المللی اقتصاد ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این گزارش که برای اولین بار در جهان از سوی سازمان سرمایهگذاری و موسسه انتشاراتی TBY منتشر شده است، در بیش از 120 کشور جهان و در تیراژ 87 هزار نسخه توزیع می شود.
این گزارش شامل 150 مصاحبه و یادداشت از افراد مختلف فعال در حوزههای اقتصادی شامل رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بانکهای تخصصی و تجاری و کارآفرینان و نمایندگان بخش خصوصی است.
اقتصاد، فاینانس، تامین مالی و فضای کسب و کار از جمله محورهای مطالب موجود در این گزارش است. گزارش اقتصادی ایران در 233 صفحه به زبان انگلیسی تهیه و امروز دوشنبه در سالن شهید مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
فایل اولین گزارش بین المللی اقتصاد ایران به شرح ذیل است:
فایل اولین گزارش بین المللی اقتصاد ایران به شرح ذیل است:
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