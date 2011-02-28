  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

فایل گزارش در مهر /

جزئیات نخستین گزارش بین المللی اقتصاد ایران منتشر شد

جزئیات نخستین گزارش بین المللی اقتصاد ایران منتشر شد

اولین گزارش بین المللی اقتصاد ایران امروز دوشنبه با حضور وزیر اقتصاد و سایر مقامات اقتصادی کشور رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این گزارش که برای اولین بار در جهان از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و موسسه انتشاراتی TBY منتشر شده است، در بیش از 120 کشور جهان و در تیراژ 87 هزار نسخه توزیع می شود.

این گزارش شامل 150 مصاحبه و یادداشت از افراد مختلف فعال در حوزه‌های اقتصادی شامل رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران بانک‌های تخصصی و تجاری و کارآفرینان و نمایندگان بخش خصوصی است.
 
اقتصاد، فاینانس، تامین مالی و فضای کسب و کار از جمله محورهای مطالب موجود در این گزارش است. گزارش اقتصادی ایران در 233 صفحه به زبان انگلیسی تهیه و امروز دوشنبه در سالن شهید مدرس وزارت امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

فایل اولین گزارش بین المللی اقتصاد ایران به شرح ذیل است:
کد مطلب 1263498

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها