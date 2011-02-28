10 عضو کابینه به لرستان سفر می کنند/ جزئیات حضور وزرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در ادامه دور سوم سفرهای استانی و همزمان با هشتاد و هفتمین سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان لرستان، 10 عضو کابینه به شهرها و مناطق مختلف این استان سفر می‌کنند.

هم زمان با آغاز دور سوم سفر استانی هیئت دولت به استان لرستان، 10 نفر از اعضای دولت از روز چهارشنبه با سفر به شهرهای مختلف استان، ضمن بررسی روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی دولت‌های نهم و دهم، مشکلات، کمبودها و راه‌های تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف استان لرستان پیگیری خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، محرابیان؛ وزیر صنایع و معادن، مرضیه وحید دستجردی؛ وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مجید نامجو؛ وزیر نیرو به ترتیب در شهرستان های خرم آباد، پلدختر و دلفان حضور می‌یابند و در جریان مسائل و مشکلات این شهرستان‌ها قرار خواهند گرفت.

بر این اساس، سید محمد حسینی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان الشتر، محمد عباسی؛ وزیر تعاون در شهرستان دورود و علی نیکزاد؛ وزیر مسکن و شهرسازی در شهرستان بروجرد حضور خواهد یافت و در جریان مسائل و مشکلات این شهرستان‌ها قرار می‌گیرند و در جلسه شورای اداری این شهرها شرکت خواهند کرد.

همچنین سید مسعود میرکاظمی؛ وزیر نفت و رضا تقی پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دیگر اعضای کابینه دولت هستند که به شهرستان های دوره چگنی و کوهدشت سفر خواهند کرد.

بر این اساس، حمید بقایی و محمدجواد محمدی زاده روسای سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و حفاظت محیط زیست به ترتیب در شهرستان های الیگودرز و ازنا حضور خواهند یافت و از نزدیک با مردم این شهرها دیدار خواهند کرد.

همچنین افتتاح پروژه ها و طرح های عمرانی استان لرستان از دیگربرنامه های سفر اعضای هیئت دولت به شهرستان های این استان است، ضمن اینکه هیئت وزیران با سفر به شهرهای مختلف استان لرستان در جلسات شورای اداری این شهرستان‌ها نیز حضور خواهند یافت.

از جمله برنامه های رئیس جمهور در هشتاد و هفتمین سفر استانی، حضور درکارگروه فرهنگ و هنر استان، دیدار با خانواده شهدا وایثارگران، دیدار با برگزیدگان و مدیران اجرایی استان، شرکت در جلسه هیئت دولت در استان لرستان و همچنین انجام گفت وگوی زنده تلویزیونی با مردم از طریق شبکه استانی خواهد بود.