کلاف سردرگم انتخاب شهردار ارومیه/سکوت خبری شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، این در حالی است که ارومیه با مشکلات عدیده شهری از جمله نبود ورودی و خروجی مناسب شهر ارومیه در منطقه ابوذر، پارک جنگلی، اسلام آباد دو، نیاز ضروری جهت ایجاد 20 رو و زیر گذر بویژه در تقاطع میدان مدرس، تکمیل گازکشی شهر ارومیه، ساماندهی مناطق حاشیه نشین و تکمیل کمربندی خاتم الانبیا و اجرای طرحهای گردشگری و فرهنگی و... دست و پنجه نرم می کند اما متاسفانه انتخاب مدیریت شهری این کلانشهرهر روز با ابهام و جناح بندی و پیچیدگی بیشترمواجه می شود.

در این میان سکوت تامل برانگیز برخی از نهادهای متولی و اظهار نظرهای متناقص مسئولان امر از جمله نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، فرمانداری و اعضای شورای شهر ارومیه بر این ابهام و پیچیدگی افزوده و سئوالات بیشماری را در اذهان عمومی ایجاد می کند.

اعضای شوری اسلامی شهر ارومیه هر گونه اظهار نظر در این خصوص را موکول به برگزاری نشست خبری که هفته های آتی برگزار می شوند می کنند. در این میان نیز نوک تیز انتقادات و اظهار نظرهای فرماندار ارومیه و نمایندگان مردم ارومیه نیز این روزها اعضای شورای شهر را نشانه رفته است و با گذشت بیش از پنج ماه استیضاح و برکناری شهردار قبلی را نیز بحث انگیز جلوه می دهند.

رئیس شورای شهر ارومیه در مصاحبه های قبلی از انتخاب فردی به عنوان شهردار جدید ارومیه خبر داده بود که مدیری فراتر از عملکرد ابراهیم بازیان شهردار قبلی ارومیه خواهد بود، حال با گذشته پنج ماه دو گزینه انتخابی شورای شهر ارومیه رد و معرفی و طی مراحل قانونی گزینه سوم نیز در این آشفته بازار بیش از پیش بر جناح بندی و سیاسی کاری مسئولان امر صحه می گذارد.

در این میان سئوال اساسی که دغدغه و نگرانی مردم ارومیه را نیز فراهم آورده این است که برنده یا بازنده اصلی این کشمکش ها و سیاسی های کار چه کسی است؟ چه کسی جوابگوی این تعلل و تاخیر و خسارت های ناشی از آن در سالهای آینده خواهد بود؟

شورای شهر هرچه سریعتر شهردار را انتخاب و معرفی کند

فرماندار شهرستان ارومیه پس از پنج ماه سکوت خبری در خصوص مشکلات شهرداری ارومیه در نشست خبری با انتقاد تند و تیز از عملکرد اعضای شورای شهر ارومیه و تعلل در انتخاب شهردار این شهرستان تاکید کرد: شهردار کلانشهر ارومیه باید به سرعت از طرف شورای اسلامی شهر انتخاب و معرفی شود.

حمید ابراهیمی با بیان اینکه کلانشهر ارومیه از پنج ماه پیش فاقد شهردار بوده و توسط سرپرستی اداره می شود که این امر شایسته و در شان این شهر نیست اظهارداشت: عملکرد شهرداری ارومیه در سالهای اخیر مورد تحسین بود ولی امروز این شهرستان با مشکلات عدیده از جمله گسترش بافت فرسوده شهری، گسترش بی رویه حاشیه نشینی، عدم تحقق درآمد از سوی شهرداری، عدم وجود خیابان ها، روگذر و کنارگذر شهری در ارومیه و... مواجه است که ادامه این روند در آینده معضلات زیادی به مدیریت شهری این کلانشهر می افزاید.

وی با انتقاد از عملکرد شورای شهر در معرفی شایسته و واجد شرایط برای تصدی این سمت بیان داشت: از نظر قانونی تنها می توان به مدت سه ماه از عنوان سرپرستی برای اداره شهرداری بهره جست که این امر با گذشته پنج ماه همچنان ادامه دارد.

ابراهیمی در سخنانی با تاکید بر اینکه اعضای شورای اسلامی شهر باید دلیل این تاخیر و همچنین دلایل قانونی عزل و استضیاح شهردار قبلی را به روشنی اعلام کنند خاطرنشان کرد: نحوه عزل شهردار قبلی ارومیه مورد بحث فرمانداری و مدیریت استان است با این وجود مدیریت استان و فرماندار ارومیه با احترام به نظر و رای شورای شهر ارومیه با شرط جایگزینی سریع مناسبتر از شهردار قبلی ارومیه موافقت کرد اما متاسفانه تاکنون این خواسته محقق نشده است.

انتخاب شهردار جدید ارومیه در حد و اندازه شهردار قبلی خسران است

این مقام مسئول انتخاب شهردار جدید در حد و اندازه شهردار قبلی ارومیه را خسران مدیریت شهری دانست و بیان داشت: شرایط موجود در شهر ارومیه مقابل قبول نیست و اگر قرار باشد شهرداری در حد و اندازه شهردار قبلی باشد چرا اصلا شهردار استیضاح و برکنار شد.

ابراهیمی با تاکید مجدد بر صیانت از آرا و خواسته مردم ارومیه گفت: آذربایجان غربی و شهر ارومیه سابقه طولانی و جدی در حمایت از نظام و انقلاب دارد و با تقدیم بیش از 12 هزار شهید به کشور لایق بهترین ها است.

فرماندار ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اداره شهرداری ارومیه به صورت سرپرستی جوابگوی نیازهای مردم و شهر ارومیه نیست تصریح کرد: طرح های عمران شهری و رسیدگی به درآمد و هزینه های شهرداری به عنوان متولی امور شهری بخصوص در کلانشهر ارومیه که به عنوان مرکز استان آذربایجان غربی و نیز الگو برای سایر شهرهای استان است باید مدنظر باشد.

ابراهیمی با اشاره به جناح بندی در خصوص انتخاب شهردار جدید ارومیه گفت: اولین گزینه هایی که از طرف اعضای شورای اسلامی شهر به منظور تصدی سمت شهرداری ارومیه معرفی شد بدلیل عدم صلاحیت فردی رد شد و فرد دوم نیز که با توجه به قوانین دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد برای شهرداران کلانشهرها اعلام شده است، همچنان بدون ارائه مدرک در سکون باقی مانده است.

وی ادامه داد: مدیریت استانداری استان و فرمانداری شهرستان ارومیه تمام تلاش خود را برای همکاری نهادهای متولی با سرپرست فعلی شهرداری ارومیه انجام داده است اما نبود شهردار موجب می شود که تمامی طرح های عمرانی و خدمات شهری به همراه طرح های اجرا شده و در دست اجرا بدون متولی خاص همچنان راکد باقی بماند.

شورای شهر ارومیه به خواسته مردم و مسئولان احترام بگذارد

فرماندار ارومیه در ادامه با تاکید بر اینکه شورای اسلامی شهر بجای فرافکنی باید در خواست مدیریت استانداری استان و فرمانداری شهر ارومیه را اجابت کرده و به خواسته مردم و عمومی نیز احترام بگذارد اعلام کرد: اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه باید تمام تلاش خود را برای معرفی شهردار جدید ارومیه باید با سرعت هرچه تمامتر به کار ببندد.

ابراهیمی با یادآوری وضعیت نابسامان مدیریت شهر و طرح های عمرانی و خدماتی افزود: نبود گذرگاه ها و خیابانهای مورد قبول، عدم رسیدگی به بافت و زیبایی شهری به همراه عدم اجرای برنامه های مصوب برای توسعه شهری از دیگر مشکلات ارومیه است که باید در رفع آن بسیار کوشید و با جدیت اقدام کرد.

فرماندار شهرستان ارومیه در ادامه با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی استان گفت: مدیریت استانداری استان و قرمانداری ارومیه آماده بستر سازی برای جذب سرمایه گذاری ها در زمینه های مختلف تجاری، توریستی و گردشگری، صنعتی، کشاورزی، علمی و پژوهشی است و تمامی دست اندرکاران باید در توسعه این استان مرزی با جدیت، ایمان و اعتقاد و پایمردی و احترام به خون شهدا گام بردارند.

وجود و عدم وجود شهردار ارومیه برابر نیست

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد شدید از عدم معرفی و حضور شهردار بعنوان سکاندار مدیریت شهری، گفت: معتقدم بر خلاف برخی اظهار نظرها وجود و عدم وجود شهردار برابر نیست و شهر ارومیه نیازمند حضور هر چه سریعتر فردی با تجربه بوده تا مشکلات را با برنامه ریزی بر پایه علم و تکنولوژی رفع کند.

حجت الاسلام سید سلمان ذاکر با اشاره به گفتگو با استاندار آذربایجان غربی در خصوص رفع این مشکل بیان داشت: طولانی شدن انتخاب شهردار میلیاردها ریال ضرر مادی برای شهرها داشته ضمن اینکه رفع مشکلات اجتماعی و فرهنگی موجود در شهر نیز نیازمند مدیریت واحدی است.

وزارت کشور روند بررسی و اعلام نظر رد یا پذیریش گزینه معرفی شده را تسریع بخشد

وی با بیان اینکه شورای شهر ارومیه با دلایل کارشناسی، بر اساس شناخت و بررسی سوابق دو گزینه قبلی جهت تصدی جایگاه مدیریت شهری، اظهار داشت: وزارت کشور باید روند بررسی و اعلام نظر در خصوص رد و یا پذیرش گزینه پیشنهادی را تسریع بخشد.

عزیزی سومین گزینه جهت سکانداری شهردار ارومیه

وی در ادامه از معرفی ایوب عزیزی مدیر کل فعلی بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی آذربایجان غربی جهت تصدی پست شهردار ارومیه بعنوان سومین نفر به وزارت کشور خبر داد و بیان داشت: وی در طول دوران فعالیت خود در سمت فعلی توانمندی خود را در اجرای طرحهای مسکن، نوسازی اماکن روستایی و اجرای طرحهای هادی نشان داده است.

حجت الاسلام ذاکر با بیان اینکه شهردار جدید باید تحول گرا بوده و برنامه های درآمد زایی را در کشور اجرا کند، افزود: برنامه ریزی بر اساس اخذ مالیات از مردم و تکیه بر فعالیتهای اقتصادی در شهر با وجود مناطق حاشیه نشین زیاد نمی توان گره های طرحهای عمرانی لازم الاجرا را باز کرد.

وی نبود ورودی و خروجی مناسب شهر ارومیه در منطقه ابوذر، پارک جنگلی، اسلام آباد دو، نیاز ضروری جهت ایجاد 20 رو و زیر گذر بویژه در تقاطع میدان مدرس، تکمیل گازکشی شهر ارومیه، ساماندهی مناطق حاشیه نشین و تکمیل کمربندی خاتم الانبیا و اجرای طرحهای گردشگری و فرهنگی را مشکلات مهم شهر ارومیه دانست.

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ارومیه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون 15 مرد را به عنوان شهردار به خود دیده است، سردار سرلشکر شهید مهدی باکری، رضا بنی‌هاشم، میرقدیر ساداتی، فریدون انتظاری، عبدالحسین طاهر مرام، محمد اشرف ‌نیا، محمدعلی صمدی، نصرت صمدزاده، کریم ژاله فروزان، رضا عبدالهی، رسول کشت ‌پور، نقی کریمی، چنگیز اکبری، رضا عبدالهی و ابراهیم بازیان افرادی هستند که سکانداری مدیریت شهری ارومیه را به عهده داشته‌ اند .

ابراهیم بازیان شهردار قبلی ارومیه پس از کش و قوس‌ های فراوان در 30 شهریور ماه سال جاری در چهارصد و شصت و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر این شهر برکنار شد .

شورای شهر ارومیه در جلسه 501 خود دوباره با 9 رای و به صورت قاطع اشرفیان لک را به عنوان شهردار ارومیه انتخاب کرد و آغاز به کار وی به عنوان شهردار در حال طی مراحل قانونی است که متاسفانه تاکنون در این امر نیز به سرانجام نرسیده و شورای شهر در پی گزینه سوم است....