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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۱۰

یک تن مواد مخدر در "گچساران" و "باشت" کشف شد

یک تن مواد مخدر در "گچساران" و "باشت" کشف شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی گچساران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک تن انواع ماده مخدر در حوزه های استحفاظی شهرستانهای "گچساران" و "باشت" کشف و ضبط شده است.

سرهنگ سید قدرت الله بیعت اصل در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: در این خصوص 263 نفر در این شهرستان دستگیر شدند که از این تعداد 124 نفر نگهدارنده، 85 نفر توزیع کننده، 49 نفر قاچاقچی و پنج نفر حمل کننده مواد مخدر بوده اند.

وی بیان کرد: همچنین طی این مدت 11 باند قاچاق مواد مخدر در شهرستانهای گچساران و باشت منهدم شده است.

فرمانده نیروی انتظامی گچساران اظهار داشت: امسال 209 فقره پرونده قضایی برای دستگیرشدگان تشکیل و تحویل مراجع قضایی شد.

وی همچنین از کشف و ضبط بیش از 101 کیلوگرم مواد مخدر" تریاک " در شهرستان " باشت " در روز گذشته خبر داد و گفت: در این رابطه پنج قاچاقچی به همراه دو وسیله نقلیه دستگیر و توقیف شدند.

کد مطلب 1263501

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