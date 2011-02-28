وزارت مسکن نحوه فعالیت افراد حقیقی را شفاف سازی کند

احد راشد در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: از وزارت مسکن درخواست می شود که وضعیت مصوبه سال 76 را مشخص کند که آیا همچنان قابل استفاده است یا نه.

وی با بیان اینکه دستورالعملی در زمینه عمرانی برای افراد حقیقی تعریف نشده، گفت: افراد حقیقی می توانند در چهارچوب دفاتر مهندسی فعالیت کنند.

راشد با تاکید بر بومی سازی دستورالعمل وزارت مسکن در استان، افزود: با توجه به اینکه دستورالعملی بریا افراد حقیقی در بخش عمرانی تعریف نشده برای ارائه فرصت به این افراد آنها می توانند به دفاتر مهندسی مراجعه کرده و به عنوان مشاور فعالیت کنند.

راشد ادامه داد: در دستوالعمل ها تاکید شده که شرکت برای جلوگیری از پراکندگی در یک حوزه خاص و تعریف شده فعالیت کنند که به دلیل متمرکز نبودن ژئوتکنیک یک شرکت نمی تواند در کل استان خدمات ارائه دهد.