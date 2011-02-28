  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

فیفا با تعویق دیدار تیم های امید ایران و قرقیزستان مخالفت کرد

فیفا با تعویق دیدار تیم های امید ایران و قرقیزستان مخالفت کرد

فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) با درخواست تعویق دیدار برگشت تیم های فوتبال امید ایران و قرقیزستان مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بدنبال درخواست فدراسیون فوتبال قرقیزستان با تعویق دیدار تیم های امید ایران و قرقیزستان به دلیل شرایط نامساعد جوی دراین کشور، کمیته برگزاری مسابقات فیفا امروز با ارسال نامه ای که نسخه ای از آن در اختیارفدراسیون فوتبال کشورمان قرار گرفت ضمن مخالفت با درخواست این کشورتاکید کرد این دیدار درهمان ساعت و تاریخ قبلی برگزار خواهد شد .

فیفا در این نامه تصریح کرده است: هرگونه تصمیم گیری در مورد شرایط نامناسب جوی مسابقه برای لغو این دیدار برعهده داور و ناظر مسابقه است و درصورت عدم امکان شرایط لازم برای برگزاری مسابقه تصمیم گیری در این زمینه روز مسابقه انجام خواهد شد.

به این ترتیب تیم فوتبال امید کشورمان برای برگزاری دیداربرگشت مقابل قرقیزستان ساعت 23 شامگاه 15 اسفند با 22 بازیکن از طریق ارومچی چین عازم بیشکک خواهد شد. دیداربرگشت تیم های امید ایران و قرقیزستان روز 18 اسفند برگزارخواهد شد . تیم کشورمان در دیدار رفت با یک گل به برتری رسید .

کد مطلب 1263505

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها