صالحی بر روشن شدن سرنوشت امام صدر، عسگری و 4 دیپلمات تاکید کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژنو، وزیر خارجه کشورمان که برای شرکت در شانزدهمین اجلاس حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به سر می برد روز دوشنبه با یاکوب کلنبرگ رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار و گفتگو کرد.

علی اکبر صالحی در این دیدار با تاکید بر اهمیت وظایف صلیب سرخ به عنوان کاری انسان دوستانه و در خدمت مردم جهان از همکاری میان ایران و صلیب سرخ جهانی ابراز رضایت و آمادگی ایران را برای ارتقاء سطح همکاری ها اعلام کرد.

صالحی با اشاره به موضوع ربایش عسکری، امام موسی صدر و 4 دیپلمات ایرانی در لبنان خواستار پیگیری صلیب سرخ جهانی برای روشن شدن سرنوشت آنها شد.

رئیس کمیته صلیب سرخ نیز در این دیدار با اشاره به فعالیت های صلیب سرخ در منطقه از جمله در افغانستان و عراق تاکید کرد: نقش نظرات و همکاری های ایران در منطقه برای ما بسیار مهم است.

کلینبرگ با ابراز قدردانی از کمک ها و ایجاد تسهیلات جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل کمک های انسان دوستانه صلیب سرخ جهانی در عراق و افغانستان ، ایران را کشوری کلیدی در صلح ثبات و رفاه منطقه دانست.

وی با ابراز رضایت بین همکاری بین ایران و صلیب سرخ جهانی خواستار استمرار همکاری ها ی دو جانبه شد.