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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

هفته بیست و پنجم لیگ برتر/

صالحی داور دیدار پاس - پرسپولیس شد/ فغانی دیدار استقلال را قضاوت می‌کند

صالحی داور دیدار پاس - پرسپولیس شد/ فغانی دیدار استقلال را قضاوت می‌کند

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که براین اساس دیدار پاس - پرسپولیس را احمد صالحی قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صالحی را در امر قضاوت این بازی که روز دوشنبه هفته پیش رو در ورزشگاه قدس همدان برگزار می شود، حسن کامرانی‌فر و رسول فروغی همراهی می کنند. همچنین دیدار استقلال تهران - مس کرمان با قضاوت علیرضا فغانی برگزار می شود. کمک‌های او در این بازی حیدر شکور و داوود رفعتی هستند.

- برنامه و اسامی داوران هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
جمعه - 13/12/89
* ملوان بندرانزلی - راه آهن شهرری، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
داور: بابک وسیله‌بر، کمک‌ها: رحیم شاهین و بهرام حسینی نقوی، داورچهارم: اشکان خورشیدی
ناظر: ایرج نظری

* استیل آذین تهران - صبای قم، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید دستگردی تهران
داور: محمدرضا اکبریان، کمک‌ها: مسعود فرح‌نیا و محبت علی‌رضایی، داورچهارم: حسین زرگر
ناظر: مسعود عنایت

* شاهین بوشهر - سایپای البرز، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: سجاد طوری و کیانوش داوودزاده، داورچهارم: رحیم مهرپیشه
ناظر: حاتم بک‌پور

* فولادخوزستان - نفت آبادان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و حمید غمزه، داورچهارم: سیدرسول احمدی
ناظر: محمدعلی فروغی

شنبه - 14/12/89
* نفت تهران - پیکان قزوین، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید دستگردی تهران
داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: مصطفی فراهانی و محمدرضا امینی، داورچهارم: موسی الرضا ارغوانی
ناظر: حسین عسگری

یکشنبه - 15/12/89
* ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و مجید ویشگاهی، داورچهارم: محمدرضا فغانی
ناظر: محمد تولائی

* استقلال تهران - مس کرمان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: حیدر شکور و داوود رفعتی، داورچهارم: نوید مظفری
ناظر: اسماعیل صفیری

دوشنبه - 16/12/89
* شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: سعید شمس و مجید زارع، داورچهارم: محمد کمانی
ناظر: محمد ریاحی

* پاس همدان - پرسپولیس تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان 
داور: احمد صالحی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و رسول فروغی، داورچهارم: محمد ملکی
ناظر: محمد فلاح

کد مطلب 1263508

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