به گزارش خبرنگار مهر، صالحی را در امر قضاوت این بازی که روز دوشنبه هفته پیش رو در ورزشگاه قدس همدان برگزار می شود، حسن کامرانیفر و رسول فروغی همراهی می کنند. همچنین دیدار استقلال تهران - مس کرمان با قضاوت علیرضا فغانی برگزار می شود. کمکهای او در این بازی حیدر شکور و داوود رفعتی هستند.
- برنامه و اسامی داوران هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به شرح زیر است:
جمعه - 13/12/89
* ملوان بندرانزلی - راه آهن شهرری، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی
داور: بابک وسیلهبر، کمکها: رحیم شاهین و بهرام حسینی نقوی، داورچهارم: اشکان خورشیدی
ناظر: ایرج نظری
* استیل آذین تهران - صبای قم، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید دستگردی تهران
داور: محمدرضا اکبریان، کمکها: مسعود فرحنیا و محبت علیرضایی، داورچهارم: حسین زرگر
ناظر: مسعود عنایت
* شاهین بوشهر - سایپای البرز، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
داور: محمود رفیعی، کمکها: سجاد طوری و کیانوش داوودزاده، داورچهارم: رحیم مهرپیشه
ناظر: حاتم بکپور
* فولادخوزستان - نفت آبادان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: سعید مظفریزاده، کمکها: محمدرضا منصوری و حمید غمزه، داورچهارم: سیدرسول احمدی
ناظر: محمدعلی فروغی
شنبه - 14/12/89
* نفت تهران - پیکان قزوین، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید دستگردی تهران
داور: غلامرضا جباری، کمکها: مصطفی فراهانی و محمدرضا امینی، داورچهارم: موسی الرضا ارغوانی
ناظر: حسین عسگری
یکشنبه - 15/12/89
* ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
داور: تورج حق وردی، کمکها: علیرضا کهوری و مجید ویشگاهی، داورچهارم: محمدرضا فغانی
ناظر: محمد تولائی
* استقلال تهران - مس کرمان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران
داور: علیرضا فغانی، کمکها: حیدر شکور و داوود رفعتی، داورچهارم: نوید مظفری
ناظر: اسماعیل صفیری
دوشنبه - 16/12/89
* شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: غلامرضا جباری، کمکها: سعید شمس و مجید زارع، داورچهارم: محمد کمانی
ناظر: محمد ریاحی
* پاس همدان - پرسپولیس تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان
داور: احمد صالحی، کمکها: حسن کامرانیفر و رسول فروغی، داورچهارم: محمد ملکی
ناظر: محمد فلاح
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