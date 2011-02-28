به گزارش خبرنگار مهر، صالحی را در امر قضاوت این بازی که روز دوشنبه هفته پیش رو در ورزشگاه قدس همدان برگزار می شود، حسن کامرانی‌فر و رسول فروغی همراهی می کنند. همچنین دیدار استقلال تهران - مس کرمان با قضاوت علیرضا فغانی برگزار می شود. کمک‌های او در این بازی حیدر شکور و داوود رفعتی هستند.

- برنامه و اسامی داوران هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 13/12/89

* ملوان بندرانزلی - راه آهن شهرری، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

داور: بابک وسیله‌بر، کمک‌ها: رحیم شاهین و بهرام حسینی نقوی، داورچهارم: اشکان خورشیدی

ناظر: ایرج نظری

* استیل آذین تهران - صبای قم، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید دستگردی تهران

داور: محمدرضا اکبریان، کمک‌ها: مسعود فرح‌نیا و محبت علی‌رضایی، داورچهارم: حسین زرگر

ناظر: مسعود عنایت

* شاهین بوشهر - سایپای البرز، ساعت 16:15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

داور: محمود رفیعی، کمک‌ها: سجاد طوری و کیانوش داوودزاده، داورچهارم: رحیم مهرپیشه

ناظر: حاتم بک‌پور

* فولادخوزستان - نفت آبادان، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی اهواز

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و حمید غمزه، داورچهارم: سیدرسول احمدی

ناظر: محمدعلی فروغی

شنبه - 14/12/89

* نفت تهران - پیکان قزوین، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید دستگردی تهران

داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: مصطفی فراهانی و محمدرضا امینی، داورچهارم: موسی الرضا ارغوانی

ناظر: حسین عسگری

یکشنبه - 15/12/89

* ذوب آهن اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 16:15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

داور: تورج حق وردی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و مجید ویشگاهی، داورچهارم: محمدرضا فغانی

ناظر: محمد تولائی

* استقلال تهران - مس کرمان، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی تهران

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: حیدر شکور و داوود رفعتی، داورچهارم: نوید مظفری

ناظر: اسماعیل صفیری

دوشنبه - 16/12/89

* شهرداری تبریز - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: غلامرضا جباری، کمک‌ها: سعید شمس و مجید زارع، داورچهارم: محمد کمانی

ناظر: محمد ریاحی

* پاس همدان - پرسپولیس تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان

داور: احمد صالحی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و رسول فروغی، داورچهارم: محمد ملکی

ناظر: محمد فلاح