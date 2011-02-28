تشکل های ایثارگری در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گام بردارند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محسن انصاری ظهر دوشنبه در جمع معتمدین معین و اعضای مجلس ایثارگری استان قزوین در منزل سرلشگر خلبان، شهیدعباس بابایی با بیان این مطلب اظهار داشت: اعضای معتمدین معین و مجلس ایثارگری با دلسوزی و شناختی که از جامعه ایثارگری دارند با اعتقاد و تسلط کافی مسائل ایثارگران را پیگیری می کنند.

وی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی معتمدین معین و مجلس ایثارگران جهت توسعه فرهنگ ایثار و شهادت گام بردارند افزود: تشکل های ایثارگری با ترویج اعتقادات خود در جامعه نقش کلیدی داشته و باید اعتقاداتشان را به نسل های آینده منتقل کنند.

انصاری خاطرنشان کرد: بنیاد شهید ابزار فعالیتش ملی است و بخش های بهداشت و درمان، عمران و مسکن، مشاغل فرهنگی و وکالت قانونی را در برمی گیرد.

وی افزود: دولت همه دستگاهها را موظف کرده که به مشکلات ایثارگران رسیدگی کنند و بنیاد با توجه به شرایط ویژه ای که دارد می تواند با طرح مشکلاتش در حضور مسئولان ارشد نسبت به حل آنها اقدام کند.

انصاری تصریح کرد: با تقویت دیدگاه مردم نسبت به جامعه ایثارگری و احیای حضور ایثارگران، دستگاهها تعهد خود را نسبت به ایثارگران افزایش خواهند داد.

قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه از نظر کمیت تعداد معتمدین معین در کشور از هشت هزار نفر به 12 هزار نفررسیده است یادآورشد: با بررسی فرآیند کل این تشکل می توان پیشرفت قابل ملاحضه ای را مشاهده کرد و انتظار این است که تشکل های ایثارگری گره گشای مشکلات ایثارگران باشند.

همچنین در این گردهمایی رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین با بیان اینکه انتخابات مجلس دوم ایثارگران در اردیبهشت ماه سال 90 برگزار خواهد شد اظهار داشت: 220 معتمد معین در سراسر استان قزوین به مشکلات جامعه ایثارگری رسیدگی می کنند.

سید محمد مهدی شهروش تصریح کرد: 350 تن از فرزندان شهدا و900 تن از جانبازان دردستگاههای اجرایی استان قزوین شاغل هستند.

معتمدین معین، سازمانی مردمی است که با هدف شناسایی و سازماندهی ظرفیت های موجود در جامعه ایثارگری و رفع مشکلات آنان از سال 1385 تشکیل شده است.