تلاش برای کاهش بیماریهای رایج در یزد یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی اکبر اولیا پیش از ظهر دوشنبه در نشست پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با تاکید بر اهمیت برگزاری اینگونه جلسات اظهار داشت: نشستهای پژوهشی می تواند در ترسیم اهداف پژوهش حوزه سلامت نقش مهمی ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: به همت اساتید و پزشکان، استان یزد جایگاه مطلوبی در این حوزه در کشور دارد که به آن افتخار می کنیم.

اولیا در ادامه با اشاره به ضرورت نقشه راه در حوزه پژوهش، بر مدیریت، تقسیم کار، نیازسنجی و جذب اعتبارات برای انجام پژوهش های اثربخش در حوزه سلامت تاکید کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان با اشاره به ظرفیت ها و قابلیت های دانشگاه علوم پزشکی در بخش های مختلف اظهار داشت: با تدبیر و نگرش جامع می توانیم در کشور و منطقه نیز به جایگاه خوبی دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به جمعیت یک میلیونی استان یزد، توجه به شاخص های سلامت برای همه سنین جامعه را ضروری دانست و گفت: تلاش برای کاهش بیماری ها در استان به ویژه بیماری های رایج و ارائه خدمات درمانی با کمترین هزینه و کیفیت مطلوب ضروری است.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم یکی از معضلات بزرگ کشور را رقم بیش از 24 هزار تلفات انسانی در جاده های کشور ذکر کرد و افزود: دولت در برنامه پنجم موظف شد با سیاستگذاری و برنامه ریزی کامل خسارات رانندگی را 50 درصد کاهش دهد.

نمایندگان مردم شهرستانهای تفت و میبد، ابرکوه، خاتم، بافق، بهاباد، مهریز و خاتم در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله، توجه به برنامه ریزی و استفاده از ظرفیت ها در بخش سلامت استان و لزوم کاربردی شدن پژوهش ها به طرح دیدگاه های خود پرداختند و آمادگی نمایندگان استان در جهت ارتقای بخش پژوهشی در حوزه سلامت را اعلام کردند.