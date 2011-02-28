به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران، کادرفنی و بازیکنان تیم فوتبال سپاهان ایران دیشب در اقامتگاه سفیر ایران در ریاض حاضر و برای کسب امتیاز در دیدار روز سه‌شنبه مقابل الهلال عربیستان با همدیگر هم قسم شدند که در جریان این نشست یادمان‌هایی از سوی باشگاه سپاهان به سفیر، کاردار و سایر مقامات سفارت ایران در ریاض اهدا شد.

در این نشست که سفیر، کاردار و سایر مقامات و کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران در عربستان در آن حضور داشتند، محمدجواد رسولی محلاتی سفیر کشورمان در عربستان گفت: سپاهان به دلیل افتخارات سالیان اخیر باعث افتخار فوتبال اصفهان و ایران است و همه رقبا سپاهان را رقیبی خطرناک می‌دانند و این عظمت قطعا وظایف همه شما را در دیدارهای پیش‌رو دشوارتر می‌کند.

وی افزود: سپاهانی‌ها که در فوتبال و رشته‌های دیگر نتایج خوبی را کسب کرده‌اند و امروز نوبت آن فرارسیده تا بام آسیا و قهرمانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا را هدف بگیرید که قطعا شایستگی‌های تحقق این افتخار را دارید.

سفیر کشورمان در عربستان اضافه کرد: مدیریت، کادر فنی، سرپرستی و بازیکنان باشگاه سپاهان چهره‌هایی توانمند، محبوب و بزرگ هستند و این مجموعه با این پتانسیل می‌تواند دست به موفقیت‌های بزرگ‌تر در فوتبال آسیا بزند.

رسولی محلاتی در پایان گفت: امیدوارم با کسب امتیاز از میدان ریاض در دیدار سه‌شنبه گام محکمی را برای قهرمانی در لیگ قهرمانان سال 2011 بردارید و شایستگی ایران و ایرانی‌ها را در این میدان به بهترین شکل نشان دهید.

همچنین در این نشست محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان با سپاس از ضیافت سفارت برای نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ابراز امیدواری کرد شاگردان قلعه‌نویی در دیدار سه‌شنبه شب بتوانند قدرت خود را به عنوان قهرمان ایران بر قهرمان عربستان تحمیل کنند.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان سه‌شنبه دهم اسفندماه در نخستین دیدارش در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه بین المللی ملک فهد مهمان تیم الهلال عربستان است.