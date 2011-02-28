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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۳

عاملیان:

مربیان در شکل گیری شخصیت دانش آموزان موثرند

مربیان در شکل گیری شخصیت دانش آموزان موثرند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش اصلی‌ترین تاثیر را در تعلیم و تربیت دانش‌آموزان برای حضور در جامعه بر عهده دارد، تصریح کرد: شخصیت و رفتار مربیان در شکل‌گیری شخصیت و رفتاردانش‌آموزان موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان،سید مجید عاملیان پیش از ظهر دوشنبه در همایش سالروز تاسیس امور تربیتی با اشاره به اینکه امروزه وظیفه معلمان و مربیان در عرصه تربیت و پرورش دانش‌آموزان برای حضور در جامعه‌ای بزرگ‌تر، سنگین‌تر از همه دورانهاست، اظهار داشت: معلمان و مربیان تربیتی در آموزش و پرورش باید در راستای تعلیم و تربیت دینی دانش‌آموزان برنامه‌های موثری داشته باشند.

وی افزود: مربیان و معلمان تربیتی و پرورشی افسران، فرماندهان و پیشگامان تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش هستند.

مدیر‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: معلمان و مربیان تربیتی باید صادقانه وارد عرصه تعلیم تربیت شده و الگویی برای دانش‌آموزان باشند.

عاملیان بیان داشت: صداقت و اخلاص باید چاشنی کار معلمان و مربیان تربیتی باشد و این افراد باید با صداقت کامل با دانش‌آموزان برخورد کنند.

وی به تاثیر آموزشهای غیر‌رسمی اشاره و خاطرنشان کرد: آموزش‌های غیر‌رسمی معلمان و مربیان تربیتی بیشترین تاثیر را در شکل‌گیری شخصیت دانش‌آموزان دارد.

مدیر‌کل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص امور تربیتی اظهار داشت: امور تربیتی راه ورود انقلاب به دستگاه تعلیم و تربیت بوده و انقلاب اسلامی توسط مربیان و معلمان تربیتی به جهان اسلام صادر شده است.

وی تاکید کرد: کار‌های فرهنگی به زمان نیاز دارد و معلمان و مربیان فرهنگی باید فرامین مقام معظم رهبری را سرلوحه کار‌های خود قرار دهند.

کد مطلب 1263514

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