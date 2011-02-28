مربیان در شکل گیری شخصیت دانش آموزان موثرند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان،سید مجید عاملیان پیش از ظهر دوشنبه در همایش سالروز تاسیس امور تربیتی با اشاره به اینکه امروزه وظیفه معلمان و مربیان در عرصه تربیت و پرورش دانشآموزان برای حضور در جامعهای بزرگتر، سنگینتر از همه دورانهاست، اظهار داشت: معلمان و مربیان تربیتی در آموزش و پرورش باید در راستای تعلیم و تربیت دینی دانشآموزان برنامههای موثری داشته باشند.
وی افزود: مربیان و معلمان تربیتی و پرورشی افسران، فرماندهان و پیشگامان تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش هستند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان اضافه کرد: معلمان و مربیان تربیتی باید صادقانه وارد عرصه تعلیم تربیت شده و الگویی برای دانشآموزان باشند.
عاملیان بیان داشت: صداقت و اخلاص باید چاشنی کار معلمان و مربیان تربیتی باشد و این افراد باید با صداقت کامل با دانشآموزان برخورد کنند.
وی به تاثیر آموزشهای غیررسمی اشاره و خاطرنشان کرد: آموزشهای غیررسمی معلمان و مربیان تربیتی بیشترین تاثیر را در شکلگیری شخصیت دانشآموزان دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در خصوص امور تربیتی اظهار داشت: امور تربیتی راه ورود انقلاب به دستگاه تعلیم و تربیت بوده و انقلاب اسلامی توسط مربیان و معلمان تربیتی به جهان اسلام صادر شده است.
وی تاکید کرد: کارهای فرهنگی به زمان نیاز دارد و معلمان و مربیان فرهنگی باید فرامین مقام معظم رهبری را سرلوحه کارهای خود قرار دهند.
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