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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۲۸

با هدف تبیین مفهوم معاد؛

فیلم پویانمایی «حباب» در حوزه هنری آذربایجان شرقی تولید می شود

فیلم پویانمایی «حباب» در حوزه هنری آذربایجان شرقی تولید می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: نویسنده و کارگردان فیلم کوتاه پویانمایی «حباب» از تولید این فیلم به تهیه کنندگی حوزه هنری استان آذربایجان شرقی خبر داد.

علیرضا سلمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، آغاز پروژه پویانمایی «حباب» اظهار داشت: فیلمنامه این فیلم در راستای تبیین مفاهیم معرفتی معاد و جهان پس از مرگ نگارش شده و در آن تلاش شده تا با ارائه داستانی لطیف جایگاه جهان پس از مرگ برای مخاطب به روشنی بیان شود.

نویسنده و کارگردان فیلم کوتاه «حباب» مفهوم معاد را به عنوان یکی از اصول دین اسلام نیازمند توجه بیش از پیش فیلمسازان دینی دانست و گفت: معاد و آخرت مفاهیمی سینمایی هستند که امروزه در جهان غرب دستمایه تولیدات پرمخاطب می شوند و هنرمندان جهان اسلام نباید از این مقوله غافل باشند.

سلمانپور در ادامه با اشاره به نمادهای به کارگیری شده در فیلم «حباب»، این فیلم را مرتبط با مقوله شهادت دانست و گفت: در این فیلم تلاش شده است تا مخاطب پس از تماشای فیلم از نظر روانی به این نتیجه برسد که شهادت عین ماندن است و این در راستای آیه «عِندَ ربِّهم یَرزِقوُن» قرآن مجید است.

عضو اتاق فکر سینمای حوزه هنری آذربایجان شرقی زمان تقریبی این فیلم را شش دقیقه عنوان کرد و گفت: این فیلم به شیوه دو بعدی و با طراحی دستی تولید می شود.

سلمانپور عوامل این فیلم را به شرح زیر اعلام کرد: وحید آتشی: طراحی و پویانمایی، سعید داوری: فریم چینی و پلان بندی، مونتاژ و انتخاب موسیقی: راحله جهان پیما و ناظر کیفی: محمد پور عبداله فرشبافی

علیرضا سلمانپور از فیلمسازان فعال حوزه هنری آذربایجان شرقی است که تا کنون دو بار به عنوان تدوینگر در جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور داشته و جوایز بهترین تدوین همایش سیب پنجم و بهترین صداگذاری جشنواره دانشجویی آذربایجان-شرقی را از آن خود کرده است. 

کد مطلب 1263519

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