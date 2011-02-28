فیلم پویانمایی «حباب» در حوزه هنری آذربایجان شرقی تولید می شود

علیرضا سلمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز، آغاز پروژه پویانمایی «حباب» اظهار داشت: فیلمنامه این فیلم در راستای تبیین مفاهیم معرفتی معاد و جهان پس از مرگ نگارش شده و در آن تلاش شده تا با ارائه داستانی لطیف جایگاه جهان پس از مرگ برای مخاطب به روشنی بیان شود.

نویسنده و کارگردان فیلم کوتاه «حباب» مفهوم معاد را به عنوان یکی از اصول دین اسلام نیازمند توجه بیش از پیش فیلمسازان دینی دانست و گفت: معاد و آخرت مفاهیمی سینمایی هستند که امروزه در جهان غرب دستمایه تولیدات پرمخاطب می شوند و هنرمندان جهان اسلام نباید از این مقوله غافل باشند.

سلمانپور در ادامه با اشاره به نمادهای به کارگیری شده در فیلم «حباب»، این فیلم را مرتبط با مقوله شهادت دانست و گفت: در این فیلم تلاش شده است تا مخاطب پس از تماشای فیلم از نظر روانی به این نتیجه برسد که شهادت عین ماندن است و این در راستای آیه «عِندَ ربِّهم یَرزِقوُن» قرآن مجید است.

عضو اتاق فکر سینمای حوزه هنری آذربایجان شرقی زمان تقریبی این فیلم را شش دقیقه عنوان کرد و گفت: این فیلم به شیوه دو بعدی و با طراحی دستی تولید می شود.

سلمانپور عوامل این فیلم را به شرح زیر اعلام کرد: وحید آتشی: طراحی و پویانمایی، سعید داوری: فریم چینی و پلان بندی، مونتاژ و انتخاب موسیقی: راحله جهان پیما و ناظر کیفی: محمد پور عبداله فرشبافی

علیرضا سلمانپور از فیلمسازان فعال حوزه هنری آذربایجان شرقی است که تا کنون دو بار به عنوان تدوینگر در جشنواره بین المللی فیلم فجر حضور داشته و جوایز بهترین تدوین همایش سیب پنجم و بهترین صداگذاری جشنواره دانشجویی آذربایجان-شرقی را از آن خود کرده است.