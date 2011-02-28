نقاط قوت غرب به ضعف تبدیل شد/ علت حرکت ناوهای ایرانی به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، "سید احمد موسوی" در گفتگو با روزنامه الوطن سوریه اظهار داشت: پیشرفتهایی که ایران داشته است نقاط قوت غرب در گذشته را به نقاط ضعف آنها تبدیل کرده است.

سفیر ایران در دمشق در ادامه در ارتباط با ناوهای ایرانی که اخیرا از کانال سوئز وارد دریای مدیترانه شده بودند، اظهار داشت: زمانی حرکت ناوها به سوی یک کشور به معنای سقوط رژیم آن کشور بود اما هم اکنون این مسئله به تهدیدی برای مطرح کنندگان این ایده مبدل شده است.

موسوی افزود: آنها ناوهایی دارند که هزاران نفر را در خود جای داده و حداقل 80 هواپیما بر روی آن قرار می گیرد. تمامی این ناوها هم اکنون در تیررس ما قرار دارند و ما قادر به مواجهه با این ناوها هستیم. پس نقاط قوت آنها در گذشته هم اکنون به نقاط ضعف شان تبدیل شده است.

وی در ادامه حرکت ناوهای ایرانی و پهلو گرفتن آنها در بندر لاذقیه را در راستای روند طبیعی همکاریهای نظامی تهران و دمشق دانست و جوسازی برخی رسانه ها در این زمینه را محکوم کرد.