به گزارش خبرگزاری مهر، توفیقی با بیان اینکه دومین کنگره سالیانه بین‌المللی پزشکی قانونی ایران، 11 تا 13 اسفند امسال در تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار می شود گفت: مهمترین هدف از برگزاری این کنگره ارتقای دانش پزشکان قانونی و سایر رشته های پزشکی و نیز آمادگی بیشتر همکاران پزشکی قانونی و دیگر پزشکان برای برآوردن نیازهای قضات دادگستری در رسیدگی به دعاوی و پروندههای مرتبط با این رشته است.

وی با اشاره به سطح بین‌المللی همایش گفت: به منظور آشنایی بیشتر پزشکان و قضات با پیشرفتهای علمی پزشکی قانونی در جهان و ایجاد رابطه بین اساتید و صاحبان پزشکی قانونی دنیا با پزشکان قانونی ایران، این کنگره در سطح بین‌المللی برگزار می شود که از کشورهای مصر، آلمان، سریلانکا، هند و ترکیه مقالاتی برای ارائه در نشست های علمی به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.

رئیس انجمن پزشکان قانونی ایران با تاکید بر لزوم تلاش برای بالا بردن سطح دانش پزشکی قانونی گفت: برگزاری این کنگره ها و نیز تبادل اطلاعات علمی موجب می شود تا پرونده های مرتبط با کارشناسی امور پزشکی و پزشکی قانونی در مراجع قضایی به سرعت و به طور صحیح و بدون اتلاف وقت و اطاله دادرسی مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته وی با پاسخ دهی دقیق و روشن به قاضی در رابطه با مسایل پزشکی و افزایش سرعت رسیدگی، در نهایت احقاق حقوق افراد صورت گرفته و امنیت در جامعه ایجاد می شود.

توفیقی یادآور شد: در این کنگره 400 مقاله علمی ارائه می شود که از این تعداد 250 مقاله به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد که 90 مقاله در سالن اصلی و 160 مقاله در سالن های فرعی مطرح می شود. سایر مقالات نیز به شکل پوستر در معرض دید حاضرین قرار می گیرد.

رئیس انجمن پزشکان قانونی ایران افزود: در کنگره سالیانه بین‌المللی پزشکان قانونی ایران، پزشکان قانونی، پزشکان عمومی، متخصصان رشته های مختلف پزشکی، دندانپزشکان، داروسازان، ‌پیراپزشکان و پرستاران، قضات دادگستری، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری حضور دارند.