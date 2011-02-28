فروش 300 میلیون تومان مبلمان و منبت در نمایشگاه همدان

بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این نمایشگاه به مدت چهار روز در همدان دایر شد، گفت: با توجه به نزدیکی ایام نوروز برپایی نمایشگاه تخصصی مبلمان و منبت فرصت مناسبی برای عرضه محصولات بود.

عباسی با بیان اینکه حضور در نمایشگاه‌ها زمینه مناسبی برای ایجاد بازار فروش و معرفی این محصولات برجسته ایجاد می‌کند، گفت: این نمایشگاه در یک هزار و 700 متر مربع فضا و در قالب 42 غرفه ارائه شد.

وی با بیان اینکه منبت و مبلمان منبت بیش از شش هزار کارگاه را در همدان به خود اختصاص داده است، افزود: در این کارگاه ها بیش از 12 هزار نفر به تولید آثار هنری اشتغال دارند.

عباسی اضافه کرد: بیشترین شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه از منبت‌کاران تویسرکان، ملایر، همدان و نهاوند بودند و هنرمندان روستاهای اشترمل، جیجان کوه، سید شهاب، عین آباد، بادامک و جوکار حضور چشمگیری در این نمایشگاه داشتند.

معاون صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان میزان مشارکت و تقاضای صنعتگران روستایی را نسبت به سال‌های گذشته قابل توجه دانست و خاطرنشان کرد: با ایجاد زمینه‌هایی از این نوع، به دنبال مهیا کردن رشد اقتصادی فعالان تولیدی هستیم.

عباسی با اشاره به اینکه نزدیک به 300 میلیون تومان از محصولات هنرمندان این نمایشگاه تخصصی توسط بازدید کنندگان علاقمند به هنرهای سنتی و صنایع‌دستی خریداری شد، افزود: نمایشگاه تخصصی منبت و مبلمان منبت در حاشیه پنجمین جشنواره زمستانی همدان در هفته نخست اسفندماه برپا شده بود.

وی اضافه کرد: عنوان غرفه برتر این نمایشگاه به غرفه کنسول ملکی اختصاص یافت که توسط هنرمندی به نام خلیل ملکی اداره می‌شد.

وی تأکید کرد: این غرفه مدل‌ها و طرح‌های بسیار جذابی را در نمایشگاه تخصصی منبت و مبلمان منبت عرضه و در غرفه آرایی نیز موفق عمل کرد.

عباسی خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن در آستانه فرا رسیدن نوروز، این نمایشگاه با استقبال بازدید کنندگان مواجه شد.