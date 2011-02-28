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۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۲۵

رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های حمل و نقل قزوین معرفی شد

قزوین - خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های حمل و نقل استان قزوین از سوی روابط عمومی وزارت راه و ترابری معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین سید قاسم بی نیاز مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و ترابری با صدور حکمی اکبر رحمتی مسئول روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان قزوین را به عنوان رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های حمل و نقل این استان معرفی کرد.
 
در بخشی از حکم مدیرکل روابط عمومی وزارت راه وترابری، بر لزوم تلاش در جهت یکپارچه کردن و هماهنگی بیشتر امور
ارتباطات، اطلاع رسانی و تبلیغات شورای حمل و نقل استان تاکید شده است.
 
ادارات کل راه و ترابری، هواشناسی، حمل و نقل و پایانه ها و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از جمله ادارات تابعه وزارت راه
و ترابری در استان قزوین محسوب می شود.
کد مطلب 1263525

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