رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های حمل و نقل قزوین معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین سید قاسم بی نیاز مدیرکل روابط عمومی وزارت راه و ترابری با صدور حکمی اکبر رحمتی مسئول روابط عمومی اداره کل راه و ترابری استان قزوین را به عنوان رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های حمل و نقل این استان معرفی کرد.



در بخشی از حکم مدیرکل روابط عمومی وزارت راه وترابری، بر لزوم تلاش در جهت یکپارچه کردن و هماهنگی بیشتر امور

ارتباطات، اطلاع رسانی و تبلیغات شورای حمل و نقل استان تاکید شده است.

ادارات کل راه و ترابری، هواشناسی، حمل و نقل و پایانه ها و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک از جمله ادارات تابعه وزارت راه

و ترابری در استان قزوین محسوب می شود.