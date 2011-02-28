بازی بسکتبال قم و کاشان دوئل بزرگ برای صدرنشینی است

سیدعباس آقاکوچکی در آستانه بازی تیمش در هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور در برابر توزین الکتریک کاشان که عصر دوشنبه در سالن کتابچی کاشان برگزار میشود در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به اینکه سه بازی بیرون از خانه در برابر تیم مهرام تهران، توزین الکتریک و ذوب آهن برای ما سخت و حساس است، بیان داشت: روند بازی تیم توزین الکتریک کاشان همانند راه و ترابری قم بوده است و بازی سختی را در پیش رو داریم.
وی ادامه داد: توزین الکتریک کاشان همچون راه و ترابری توانسته پتروشیمی را شکست دهد و تاکنون روندی همچون راه و ترابری قم داشته است و این تیم، جوان، سرعتی و با قدرت است و به این امر واقف هستیم که بازی سختی را برابر این تیم داریم و برای پیروزی باید از تمام تلاش و قدرتمان استفاده کنیم.
آقا کوچکی اظهار داشت: در بازی در برابر تیم توزین الکتریک کاشان اگر بتوانیم تفکرات تیمی و برنامههای خود را به خوبی پیاده کنیم و همچنین جو سالن بر علیه ما نباشد انشاء الله با تلاش و کوشش سعی میکنیم که پیروز میدان باشیم.
وی در خصوص وضعیت بازیکنان تیم راه و ترابری قم اضافه کرد: مجید قاسمزاده در بازی در برابر تیم شهرداری گرگان دچار تورم شدید از ناحیه پا شده است و همچون ایمان زندی، دیگر بازیکن مصدوم تیم نمیتواند در بازی در برابر توزین الکتریک به میدان بیاید.
سر مربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم بیان داشت: با توجه به اینکه سرمربی صربستانی تیم بسکتبال کاشان دارای تفکرات خوبی است باید تلاش کنیم تا با سرعت و قدرت بیشتری نسبت به تیم حریف ظاهر شویم.
شایان ذکر است تیم بسکتبال راه و ترابری قم در هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر کشور با 15 بازی، 11 برد و 26 امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی و تیم توزین الکتریک کاشان نیز با 15 بازی، 10 برد و 25 امتیاز در جایگاه پنجم جدول رده بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور قرار دارد.
دو دیدار راه و ترابری قم و توزین الکتریک کاشان ساعت 16 دوشنبه در سالن مرحوم کتابچی کاشان برگزار میشود.
در غیاب مربی قهرمان و تیم نایب قهرمان فصل گذشته مسابقات بسکتبال لیگ برتر، شانزدهمین هفته فصل جاری این رقابتها تحت تأثیر دیداری است که در کاشان برگزار میشود چون تأثیر مستقیم بر صدر جدول ردهبندی دارد.
نتیجه این دیدار تعیین کننده صدرنشینی جدول ردهبندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از میان سه تیم پتروشیمی، توزین الکتریک یا راه و ترابری خواهد بود و در واقع غیبت پتروشیمی به دلیل حضور این تیم اصفهانی در مرحله نیمه نهایی مسابقات باشگاههای غرب آسیا باعث حساسیت دیدار برگزار شده در کاشان و تأثیر نتیجه آن بر صدر جدول ردهبندی دارد.
قم - خبرگزاری مهر: سر مربی تیم بسکتبال راه و ترابری قم با بیان اینکه بازی بین دو تیم بسکتبال راه وترابری قم و توزین الکتریک کاشان حساس و مهم است آن را دوئلی بزرگ برای صدر نشینی در جدول رده بندی عنوان کرد.
سیدعباس آقاکوچکی در آستانه بازی تیمش در هفته شانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر کشور در برابر توزین الکتریک کاشان که عصر دوشنبه در سالن کتابچی کاشان برگزار میشود در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به اینکه سه بازی بیرون از خانه در برابر تیم مهرام تهران، توزین الکتریک و ذوب آهن برای ما سخت و حساس است، بیان داشت: روند بازی تیم توزین الکتریک کاشان همانند راه و ترابری قم بوده است و بازی سختی را در پیش رو داریم.
نظر شما