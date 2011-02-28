به زارش خبرنگار مهر، این فیلم سینمایی که اواخر دیماه جلوی دوربین رفته بود، به دلیل سفر کارگردان و محمود کلاری مدیر فیلمبرداری به آلمان و حضور در جشنواره فیلم برلین برای فیلم "جدایی نادر از سیمین" متوقف شد و پس از بازگشت آنها ادامه یافت.
"برف روی کاجها" با بازی مهناز افشار، ویشکا آسایش، صابر ابر، حسین پاکدل، حسن معجونی، آناهیتا افشار، الهام کردا و با حضور شیرین یزدانبخش روایت میشود و اغلب بازیگران این فیلم سینمایی جلوی دوربین رفتهاند.
تهیهکنندگی برف روی کاجها به عهده سیدجمال ساداتیان است و عوامل تولید عبارتند از محمود کلاری: مدیر فیلمبرداری، مهرداد میرکیانی: طراح چهرهپردازی، غزاله معتمد: طراح صحنه و لباس، ایرج شهزادی: صدابردار، علی تیموری: دستیار اول کارگردان و برنامهریز، مرجان تاجیک: منشی صحنه، آرامه اعتمادی: مشاور رسانهای، محمد حسین ساداتیان: عکاس و امیر نوروزی: مدیر تدارکات.
"برف روی کاجها" اولین فیلم بلند سینمایی پیمان معادی است که پیش از این فیلمنامه "کافه ستاره" را نوشته است و ساخت فیلم کوتاه در کارنامه خود دارد و در فیلمهای "درباره الی" و "جدایی نادر از سیمین" بازی کرده است.
نظر شما