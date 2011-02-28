استقرار 267 پایگاه برای جمع آوری هدایای مردم آذربایجان شرقی

علی حداد در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: 165 پایگاه از این تعداد ثابت، 64 پایگاه فرعی و 38 پایگاه به صورت سیار کمک های مردمی را جمع آوری خواهند کرد.

به گفته این مقام مسئول در کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی، حدود 100 پایگاه از مجموع پایگاه های آذربایجان شرقی در تبریز مستقر خواهد شد.

حداد گفت: آذربایجان شرقی همواره در طول سال های برگزاری جشن احسان و نیکوکاری از حیث میزان کمک های مردمی بعد از استان تهران جایگاه دوم را به خود اختصاص داده که امید می رود امسال نیز این افتخار نصیب آذربایجان شرقی شود.

وی با بیان اینکه تفاوتی در کمکهای نقدی و کالایی وجود ندارد، تصریح کرد: کمیته امداد انتظار دارد البسه،‌ پوشاک و کفش های اهدایی مردم با توجه به در پیش بودن عید، از اجناس با کیفیت و نو باشد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی مدیرکل کمیته امداد آمام خمینی(ره)‌آذربایجان شرقی اضافه کرد: کمک های اهدایی مردم به محض جمع آوری و پالایش در اختیار خانواده های نیازمند تحت پوشش این نهاد قرار خواهد گرفت.‌

به گفته حداد، شماره حساب 0105583113000 بانک ملی شعبه تبریز هم برای دریافت کمک های نقدی مردم خیر و نیکوکار آذربایجان شرقی اختصاص یافته است.

هم اکنون حدود 200 هزار نفر از جمعیت 3.5 میلیون نفری آذربایجان شرقی در قالب 80 هزار خانوار به صورت مستمر و بیش از 100 هزار نفر دیگر نیز به صورت مقطعی از خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان بهره مند هستند.