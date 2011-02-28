هیئت انتخاب مستند و انیمیشن جشنواره فیلم شهر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رشتیان، سید محمد مهدی طباطبایینژاد و علیرضا قاسمخان از تهیهکنندگان و کارگردانان حوزه سینمای مستند، شهابالدین عادل پژوهشگر و استاد دانشگاه، ناصر صفاریان مستندساز و منتقد سینما در ترکیب هیئت انتخاب بخش رقابتی فیلمهای مستند جشنواره قرار گرفتند.
رضا تقدسی، وحید نصیریان و روانبخش صادقی از کارگردانان سینمای انیمیشن، هیئت انتخاب بخش انیمیشن این جشنواره هستند. سعید رشتیان تهیهکننده و کارگردان مجموعههای مستند، تهیهکنندگی آثاری چون مجموعه مستند "آیین فرهنگ"، مستند "و من مسافرم" را بر عهده داشته است.
سید محمد مهدی طباطبایی سینماگر که از سوابق فرهنگی و اجرایی وی میتوان به مدیر طرح و برنامه شبکه اول، مدیر گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه اول، قائم مقام مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، معاون فرهنگی مرکز گسترش مستند و تجربی نام برد.
شهابالدین عادل در زمینه عکاسی حرفهای سینما فعالیتهای بسیاری داشته و عضو انجمن عکاسان سینمای ایران است و عکاس صحنههای فیلمهای "باشو غریبه کوچک"، "بازمانده"، "دختری با کفشهای کتانی"، "شوکران" و "دختران خورشید" به عهده داشته است.
علیرضا قاسمخان تهیهکننده و کارگردان سینمای مستند ساخت مستندهای مانند "قدیمیترین کاروانسرای ایران"، "افسانههای قدیمی ایران مستندی"، و مسئولیتهای چون مدیریت سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران، عضویت در هیئت مدیره انجمن مستندسازان سینمای ایران را بر عهده دارد.
ناصر صفاریان مستندساز و منتقد سینما از سوی نخستین جشنواره بینالمللی "فیلمهای انسان دوستانه" در سال 1387 به عنوان یکی از سفیران آسا برگزیده شد که طی این سالها عضو هیئت داوری جشنوارههای متعدد بوده است. رضا تقدسی فیلمسازی، فیلمبرداری و بازیگری در آثار مختلف سینمایی را پشت سر گذاشته است.
وحید نصیریان تاکنون بیش از 140دقیقه انیمیشن برای تلویزیون ساخته، ساخت فیلمهای "سه قطره خون"، "بت ابدی"، "ضد نور"، "جای دیگر" و ... را در کارنامه دارد. روانبخش صادقی کارگردان، نویسنده، تهیه کننده، طراح استوری برد و... ساخت فیلمهای کوتاهی چون "مسافر"، "کودک و عنکبوت"، "برای او"، "آب"، "برف نو"، "آقای آتش نشان"، "جنگ هرگز!"، را بر عهده داشته است.
چهارمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری"، اردیبهشت ماه سال 90 در تهران برگزار میشود.
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