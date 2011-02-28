پرونده واگذاری زمین در کیش بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بقایی در یک نشست خبری با اشاره به اعلام برنده های مناقصه احداث پل خلیج فارس گفت: یکی از مهمترین پروژه های مناطق آزاد در جزیره قشم و مرتبط با احداث پلی است که قشم را به سرزمین اصلی متصل می سازد. بر این اساس مناقصه برگزار شده و دو شرکت ایرانی پتروساحل توسعه خلیج فارس و هدایت سرمایه گذاری ایده پارس برنده شده اند.

معاون رئیس جمهور در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: پل خلیج فارس 2 هزار متر طول دارد که در کنار مزیتهای احداث آن، فرصت های متنوعی برای انواع سرمایه گذاری ها از جمله سوخت رسانی به کشتی ها فراهم می شود.

وی تصریح کرد: در این مناقصه دو شرکت دولتی و خصوصی از چین در کنار ده شرکت داخلی به رقابت پرداختند که در نهایت، کار به کنسرسیومی متشکل از دو شرکت مذکور سپرده شد.

به گفته دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: سرمایه لازم برای ساخت پل خلیج فارس650 میلیون یورو است که نزدیک به 85 درصد آن از سوی منابع دو شرکت برنده و یا فاینانس خارجی و 15 درصد از محل درآمدهای سازمان منطقه آزاد قشم تامین می شود.

وی اظهار داشت: تضمین بازگشت سرمایه بعد از 8.5 سال از سوی سازمان منطقه آزاد قشم صورت می گیرد و پیش بینی می شود که کنسرسیوم مذکور بتوانند تا 15 سال از این پروژه بهره برداری کنند.

به گفته بقایی، ارتفاع پل خلیج فارس ده تا بیست متر است که در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود، ضمن اینکه این پل دارای دو باند رفت و برگشت خودرو و ریل راه آهن است. این پل خط مرزی ایران را در حاشیه دریای خلیج فارس 130 کیلومتر بیشتر می‌کند.

وی درباره جزئیات مناقصه گفت: مناقصه شامل توسعه اسکله کاوه، احداث اتوبان خلیج فارس، احداث مسیر راه‌آهن به طول 89 کیلومتر و احداث پل خلیج فارس است.

بقایی در مورد برخی ادعاها مبنی بر زمین های واگذار شده در منطقه آزاد کیش گفت: سازمان بازرسی کل کشور باید در کیش مستقر شده و از سال 72 تا پایان سال 84، تمامی واگذاری زمین در این منطقه آزاد کشور را بررسی و نتایج آن را اعلام عمومی کند.