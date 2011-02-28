  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۹ اسفند ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

دشمن برای تضعیف باورهای دینی جوانان هزینه سنگینی می کند

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: دشمنان برای نشانه گرفتن و تضعیف باورهای دینی جوانان هزینه های سنگینی می کنند و به کمک ایادی داخلی خود با طراحی برنامه های مختلف، سعی در اغفال جوانان دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سیف الله مطلبی ظهر دوشنبه در نشست شورای مشاورین جوانان استان، افزود: بصیرت افزایی و شناخت بیشتر جوانان از مسائل پیرامون خود ضروری است و آنان باید دشمن شناس قویی باشند.

وی همچنین با بیان اینکه جوانان باید متولیان برنامه ریزی و فعالیتهای فرهنگی و ارزشی جامعه باشند، اظهار داشت: مساجد، حسینیه ها، کلاسهای قرآن و کلاسهای اخلاق و معارف باید جایگاهی برای رشد معنوی جوانان باشد.

مطلبی بیان کرد: نشاط، شادابی و پویایی متعلق به قشر جوان جامعه است و جوانان باید با تشکیل اتاق فکر و دعوت از روحانیت، اساتید و نخبگان در اجرای برنامه ریزی های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متولی امور شوند.

وی تصریح کرد: جوانان باید در شناخت تکلیف و عمل به تکلیف پافشاری کنند و فرهنگ ما که معارف دین ماست باید توسط جوانان تقویت و مدیریت شود.

وی یاد آور شد: جوانان در همه زمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش اساسی در آینده سازی جامعه دارند و برای ورود به این عرصه باید غنی از فرهنگ دینی، معارف اخلاق و تربیت اسلامی باشند.

مطلبی تصریح کرد: جوانان باید در سازندگی و توسعه و در همه بخشها نقش اساسی ایفا کنند و در عرصه علم و دانش و تولید هم پیشگام باشند.

معاون استاندار همچنین بیان داشت: پیام انقلاب اسلامی پیام صالحان است و حضرت امام خمینی (ره) اسلام را احیا کرد، به ملتها عزت بخشید، امت اسلامی و ملل مختلف جهان را بیدار و آگاه ساخت و حکومتی برمبنای اسلام بنا کرد.

مطلبی گفت: خیزش و بیداری مردمی در کشورهای عربی با شعائر اسلامی و تجمعات معنوی علیه سلطه گران، استکبار جهانی و دیکتاتورها بر گرفته از نهضت انقلاب اسلامی امام راحل است و این نشان از کار آمدی نظام دینی ما است.

کد مطلب 1263535

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها