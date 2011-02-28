دشمن برای تضعیف باورهای دینی جوانان هزینه سنگینی می کند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سیف الله مطلبی ظهر دوشنبه در نشست شورای مشاورین جوانان استان، افزود: بصیرت افزایی و شناخت بیشتر جوانان از مسائل پیرامون خود ضروری است و آنان باید دشمن شناس قویی باشند.

وی همچنین با بیان اینکه جوانان باید متولیان برنامه ریزی و فعالیتهای فرهنگی و ارزشی جامعه باشند، اظهار داشت: مساجد، حسینیه ها، کلاسهای قرآن و کلاسهای اخلاق و معارف باید جایگاهی برای رشد معنوی جوانان باشد.

مطلبی بیان کرد: نشاط، شادابی و پویایی متعلق به قشر جوان جامعه است و جوانان باید با تشکیل اتاق فکر و دعوت از روحانیت، اساتید و نخبگان در اجرای برنامه ریزی های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متولی امور شوند.

وی تصریح کرد: جوانان باید در شناخت تکلیف و عمل به تکلیف پافشاری کنند و فرهنگ ما که معارف دین ماست باید توسط جوانان تقویت و مدیریت شود.

وی یاد آور شد: جوانان در همه زمینه های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش اساسی در آینده سازی جامعه دارند و برای ورود به این عرصه باید غنی از فرهنگ دینی، معارف اخلاق و تربیت اسلامی باشند.

مطلبی تصریح کرد: جوانان باید در سازندگی و توسعه و در همه بخشها نقش اساسی ایفا کنند و در عرصه علم و دانش و تولید هم پیشگام باشند.

معاون استاندار همچنین بیان داشت: پیام انقلاب اسلامی پیام صالحان است و حضرت امام خمینی (ره) اسلام را احیا کرد، به ملتها عزت بخشید، امت اسلامی و ملل مختلف جهان را بیدار و آگاه ساخت و حکومتی برمبنای اسلام بنا کرد.

مطلبی گفت: خیزش و بیداری مردمی در کشورهای عربی با شعائر اسلامی و تجمعات معنوی علیه سلطه گران، استکبار جهانی و دیکتاتورها بر گرفته از نهضت انقلاب اسلامی امام راحل است و این نشان از کار آمدی نظام دینی ما است.